RMK paneb Saaremaal kasvama ligi 800 000 puud

Laupäev, 08. aprill 2017.



Autor: MM Laupäev, 08. aprill 2017. Foto on illustratiivne. RMK paneb tänavu riigimetsa kasvama 21 miljonit puud, neist 800 000 Saaremaal.



Võrreldes eelmise aastaga istutatakse Saaremaal puid 50% rohkem. Nagu üle Eesti, pannakse ka Saaremaal kasvama kõige rohkem mände, 560 000. Kuuski istutatakse ligi 200 000 ning kaski 40 000.



Kogu Eesti peale istutab RMK sel aastal 10,6 miljonit mändi, 9,1 miljonit kuuske ja 1,1 miljonit kaske. Võrreldes eelmise aastaga suureneb riigimetsa istutatavate taimede kogus ligi miljoni võrra.



RMK metsakasvatustalituse juhataja Toomas Väädi sõnul alustatakse metsauuendusega, nagu tavaliselt, Hiiumaalt ja Lõuna-Eestist. Ülejäänud Eestis läheb põhitöö lahti järgmisel nädalal.



