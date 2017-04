Uudised

UUS! Veoauto rammis Stockholmi südalinnas jalakäijaid, piirkonnas viibis ka saarlasi

Reede, 07. aprill 2017.



Kommenteeri



Autor: Sirli Tooming Reede, 07. aprill 2017. FOTO: Delfi Täna kell 14.53 sai Rootsi politsei teate, et Stockholmis Drottninggatanil sõitis veoauto inimeste sekka, vahendas Delfi.



Sotsiaalmeedia grupis “Terror Stockholmis“ märkisid eile õhtul mitmed saarlased, et viibivad turvalises kohas.



Rootsi rahvusringhäälingu erisaates anti pärast juhtunut teada, et relvastatud maskis mees sõitis kaubikuga 80-tunnise kiirusega jalakäijate tänavalt Åhlensi kaubamajja sisse. Rootsi politsei teatel jäi kolm inimest auto alla ja hukkus, kaheksa vigastatut toimetati haiglasse.



Politsei kinnitas, et lõhkeaineid veoautos ei olnud, kaubikut juhtinud terrorist pääses põgenema ja eile õhtul kell pool seitse ei olnud teda veel tabatud.



Sündmuskoht on Drottninggatani ja Kungsgatani ristis ehk nii linna südames, kui üldse olla saab. Sotsiaalmeedia piltidel oli näha, et kaubik või väike veok põles Åhlensi kaubamaja sees. Rootsi joogiettevõte Spendrups kinnitas, et rünnakus osalenud veoauto rööviti samal päeval, veoautojuht jäi terveks.



Eestlasest pealtnägija ütles Delfile, et ta ootas kesklinnas kontserdimaja juures bussipeatuses bussi, kui 100 meetri kaugusel Kungsgatanil toimus suur mürts, inimesed hakkasid karjuma ja jooksma, mõned inimesed nutma.



Kesklinnas kõlasid sireenid ning linna kohal lendasid helikopterid, metroo, rongiliiklus ja südalinn suleti. Hotellid sündmuskoha lähistel evakueeriti. Kõik Stockholmi haiglad on kõrgendatud valmisolekus.



Kuna ühistransport lakkas töötamast, lükkas Tallinna-Stockholmi liinil sõitev Tallinki laev Baltic Queen väljumist Stockholmi sadamast vähemalt tunni võrra edasi, et kõik reisijad pardale jõuaksid.



Politsei kutsub inimesi üles kesklinnas mitte viibima. ”Meie üldine soovitus on vältida kesklinna nii jalgsi kui ka autoga,“ ütles Stockholmi politsei pressiesindaja Lars Byström. Kahtlustatakse terrorismiakti, ent keegi polnud seda eile õhtul kella poole seitsmeks veel kinnitanud.



