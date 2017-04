Uudised

Algas neljas sinilillekampaania

Reede, 07. aprill 2017.



Autor: Pamela Talzi Reede, 07. aprill 2017. Mare Kirr ütles, et tänavu on prossidel korralik kinnitus ja noorte seas populaarsed kummist käepaelad on reljeefsete kujutistega. FOTO: Valmar Voolaid Eile algas neljas heategevuslik sinilillekampaania, millega tunnustatakse Eesti kaitseväe ja Kaitseliidu veterane ning nende lähedasi. Saare maakonnas on teadaolevalt üle 200 veterani.



Sinilillekampaania eesmärk on kutsuda üles kandma sinilillerinnamärki Eesti kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide ja nende lähedaste tunnustamiseks.



Iga märk, mille on valmistanud SA Hea Hoog vahendusel vaimsete ja psüühiliste erivajadustega inimesed üle Eesti, on unikaalne käsitöö. Kõikjal Eestis aitavad 6.–30. aprillini sinilillesõnumit ja -märke levitada ning annetusi koguda Naiskodukaitse vabatahtlikud.



Tooteid on võimalik osta Selveri ja Rahva Raamatu kauplustest, Olerexi teenindusjaamast, R-kioskist, koostöös Itella Smartpostiga ka www.annameau.ee kodulehelt ja 23. aprillil veteranipäeva üritusel, mis kulmineerub õhtul Tallinnas Vabaduse väljakul Veteranirocki kontserdiga, kus peaesinejaks on Ukraina artist Ruslana.



Naiskodukaitse Saaremaa ringkonna (NKKSR) instruktor Piret Paomees ütles, et lisaks liiguvad ringi naiskodukaitsjatest sinilillesaadikud Kuressaares, Muhus, Orissaares, Tornimäel ja Leisis, aga varsti näeb neid ka laiemalt.



“Saare maakonda on juba saadetud ligi 1000 erinevat kampaaniatoodet: sinilillemärgid, kummist käepaelad ja kleebised. Varsti lisanduvad ka suuremad, autodele mõeldud kleebised,“ lisas Paomees.



NKKSR esinaine Mare Kirr osaleb kampaanias kolmandat korda. “Oleme suutnud kõigi ostjate kaasabiga igal aastal tulu suurendada. Mullu koguti Saaremaal üle 2000 euro, mis tegelikult on üsna suur raha,“ oli ta rahul, lisades, et toetada saab minimaalselt kahe euroga või annetades summa oma hea tahte järgi.



Kirr ütles, et tänavu Saaremaal sinilillejooksu ei korraldata, aga panustatakse järgmisel aastal kampaania viie aasta juubelile, mil plaanitakse asi suuremalt ette võtta. Siiski toimub traditsiooniks kujunenud sinilillesõit, kus Naiskodukaitse vabatahtlikud külastavad vallamaju ja koole, et kampaaniat tutvustada.



Kampaania avati pidulikult Tallinnas Vabaduse väljakul, kus koostöös sinilillekampaania meeskonna ja Naiskodukaitsega moodustasid noorkotkad ja kodutütred ühiselt veteranide toetussümboli kujundi sinilille.



Avapäevast võtsid osa president Kersti Kaljulaid, Eesti Kaitseväe Veteranide Ühingu ja Eesti Vigastatud Võitlejate Ühingu esindajad, kaitseväe orkester, Kaitseliidu torupillimängijad ja rahvatantsurühm Uppsar.



Kolmel kevadel on kümned tuhanded inimesed teinud sinilillesümboolika ostuga Eesti Vigastatud Võitlejate Ühingule annetusi kokku ligi 250 000 euro ulatuses.



Kogutud annetused on suunatud vigastatud veteranide ja nende lähedaste taastusravi, spordi- ja õppetegevuse toetamiseks. Lisaks sellele on ellu viidud ühiskondlikult olulisi projekte, mis on tugevdanud taastusravi valdkonda kogu ühiskonnas.



Tänavu kogutav tulu suunatakse lisaks veel Haapsalu rannapromenaadile liikumispuudega inimestele välitrenažööride ala rajamiseks. Ida-Viru keskhaigla soetab taastusravi osakonnale basseini pääsuks invalifti ja toetab MTÜ Peaasjad tegevust meeste vaimse tervise edendamisel.



2014. a soetati kõnniabiseade ja teisi taastusraviseadmeid Ida-Tallinna keskhaigla taastusravikliinikule. 2015. a soetati kogu Euroopas uuenduslik mobiilne kõnnirobot Haapsalu neuroloogilisele rehabilitatsioonikeskusele.



2016. a toetati vaimse tervise edendamisega tegelevat MTÜ-d Peaasjad ja Eesti Füsioterapeutide Liitu amputatsioonijärgse füsioteraapia taastusravi spetsialistide koolitamist ning soetati Pärnu haigla taastusravi- ja heaolukeskusele lihasjõu treeningseade.



