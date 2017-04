Uudised

Reede, 07. aprill 2017.



Autor: MM Reede, 07. aprill 2017. FOTO: Erik Tüür TS Laevad teatas eile, et nüüdsest kehtib e-pilet üldjärjekorras alates pileti ostuhetkest veel kuni 48 tundi pärast piletil märgitud reisi väljumisaega.



Oluline on jälgida, et nädalalõppudel kehtib osale reisidele kallim hind. Kui muudatustest tingitult piletite ostusumma suureneb, tuleb vahe tasuda.



Piletihinna muutuse korral on võimalik teha juurdemaks kas sadama kassas kohapeal või e-teeninduse kaudu. Oluline on jälgida, et nädalalõppudel kehtib osale reisidele kallim hind. Kui muudatustest tingitult piletite ostusumma suureneb, tuleb vahe tasuda.Piletihinna muutuse korral on võimalik teha juurdemaks kas sadama kassas kohapeal või e-teeninduse kaudu.

