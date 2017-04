Uudised

Entusiast soovib saart turundada (5)

Reede, 07. aprill 2017.



Autor: Pamela Talzi Reede, 07. aprill 2017. Jaanika Jõgi Riksul värskelt ettevõtte Stalber Greenlight Solutions loonud Vabaerakonna Saaremaa piirkonna värske juht Jaanika Jõgi on entusiast, kelle pea on ideid täis, kuidas Saaremaad võiks nii Eestis kui laias maailmas reklaamida ja siia rohkem turiste kohale meelitada.



Koos sõpradega tekkinud idee Saaremaa, siinse looduse ja suvitamisvõimaluste tutvustamiseks ning reklaamimiseks jõudis Jaanika Jõgi (pildil) sõnul teostuseni paari kuuga. Päikesesaare suvelogo ja vappi võiks tema arvates kasutada erinevate suveürituste esitlustes, reklaamkataloogides või kodulehtede kujundamisel.



“Samuti on võimalik tellida erinevates värvitoonides logoga “Saaremaa päike ja suvi” T-särke ja rannakotte,” lisas Jõgi.



Tal on ideegeneraatoritena pead kokku pandud näiteks ühe sõbraga, kes elab Mehhikos ja teisega Hongkongist, kes on aidanud tal neid mõtteid ka ellu viia.

Lisaks tahaks Jõgi logo kusagile suurelt üles panna, et inimestel oleks võimalik selle taustal pilti teha. “Praegu on üle Eesti paigutatud National Geographicu kollane raam, millega koos inimesed pilti teevad,” tõi ta näite.



Jõgi on oma ideega pöördunud ka Kuressaare linnavalitsuse poole, aga pole kuu aja jooksul sealt vastust saanud. Linnavalitsuse pressiesindaja Kristiina Maripuu kinnitas, et 30. jaanuaril on tõesti saadetud kiri nii linnapea Madis Kallasele kui koostööprojektide koordinaatorile Käthe Pihlakule.



“Kaks inimest ongi selle teadmiseks võtnud ja majasiseselt ka levitanud ning linnavalitsus on teemast teadlik, aga kuna kirja sisus ei ole otsest palvet ega pöördumist, pole sellele vastatud,” selgitas ta, lisades, et kuna kiri algab sõnadega “Saadan teile ka jooksvalt infot...”, pole sellele vastatud.



Jõgi olevat ideed maininud ka Saarte Koostöökogu (SKK) viimasel koosolekul tegevjuht Terje Ausile, kuid viimane oli arvanud, et üldkoosolekul ei sobi või tol korral ei jõudnud sellist teemat tõstatada. Rohkem polevat ta sellega Ausi poole pöördunud.



“SKK töötab miskipärast minu ideedele vastu alates kuppelmajade projektist. Algul nõustati ja oldi valmis koostööd tegema. Kui olin investeerinud, saanud ehitusload ja projektid, loobuti, sest kõik on liiga uuenduslik,” selgitas ta, lisades, et kuppelmajade puhul teeb ta koostööd Leedu sertifitseeritud firmaga VikingDome.



Lähiajal plaanib Jõgi oma pakkumisega pöörduda SA Saaremaa Turism ja MTÜ Visit Saaremaa poole.



