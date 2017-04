Uudised

Kalade röövpüük on pisut vähenenud (1)

Reede, 07. aprill 2017.



Autor: Sigrid Osa Reede, 07. aprill 2017. Põhilisteks rikkumisteks on endiselt ebaseaduslikult püügile asetatud püünised. FOTO: erakogu Keskkonnainspektsioon tõdes, et kalapüügiseaduse järgseid väärteomenetlusi on käesoleval aastal maakonnas lahendini jõudnud viis. Samas on menetluses veel mitmeid rikkumisi.



“Kui võrrelda eelmise aasta sama perioodiga, siis väärteo korras menetletud rikkumiste arv on väikeses languses, mis ei tähenda, et me iga päev uusi rikkumisi ei avastaks. Põhilisteks rikkumisteks on ebaseaduslikult püügile asetatud püünised, mis on püügil kas keelatud kohas või puuduvad püünistel nõuetekohased tähistused,” rääkis keskkonnainspektsiooni Saaremaa büroo juhataja Jaak Haamer.



Kaldad on prügi täis



Haamer ütles, et iga inimese esmane kohustus on endale selgeks teha reeglid, mis kehtivad kalapüügil. On hea, kui enne kalale minekut vaadataks üle kalapüügiseadus ja -eeskiri.



“Inimestel, kes kevaditi kalavetele tulevad, ei olegi niivõrd probleeme kalapüügile esitatud nõuetest kinnipidamisega, kuivõrd elementaarse lastetoaga. Kui vaadata pärast ilusat kalapüügipäeva veekogu kallast, kus kalamehed on olnud, on vaatepilt kohati masendav. Kas tõesti ei suudeta tühjaks joodud pudeleid, purke ja kohvitopse ning tühjaks suitsetatud sigaretipakke pärast päeva lõppu endaga kaasa võtta?” oli Haamer nördinud.



Tema meelest ei ole see küll midagi muud kui elementaarne viisakus ja käitumisreeglitest kinnipidamine ja just seda tahaks ta kõigile kalastajatele meelde tuletada, et oma prügi tuleks endaga ühes võtta.



Seadust rikutakse teadlikult



Haamer kinnitas, et tahtlikku röövpüüki tuleb kindlasti ette rohkem kui seda, et püüdjad lihtsalt seadustega hästi kursis ei ole.



“Kui rääkida sellest, et iga päev avastame me veekogudest püügivahendeid, mis on püügile asetatud kohtadesse, kus parasjagu on kalapüük keelatud või siis jäetakse püügivahendid nõuetekohaselt tähistamata, siis siin võin kindlalt väita, et tegemist on tahtliku röövpüügiga.



Eriti kahetsusväärseks muudab olukorra see, et inimesed, kes selliselt käituvad, üritavad niiviisi püüda kudevat kala, see aga kokkuvõttes kahjustab olulisel määral kalavarusid tervikuna,” seletas juhataja.



Ta tõdes, et ei saa öelda, kas rikkumisi tuvastatakse rohkem merel või jõgedel, sest see sõltub nii aastaajast, ilmastikust kui kalade liikumisest. Ehkki Saaremaal on välja kujunenud kindlad piirkonnad, kus kõige enam rikkumisi tuvastatakse, siis pidas Haamer vajalikuks jätta need kohad leheveergudel välja ütlemata.



Samas tuletas ta meelde, et keskkonnaalastest rikkumistest tuleks teatada valvetelefonil 1313.



