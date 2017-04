Uudised

SÜG-i projekt ei saanud Archimedeselt raha

Reede, 07. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ahto Jakson Reede, 07. aprill 2017. Sihtasutus Archimedes ei toetanud Kuressaare linna poolt esitatud Saaremaa ühisgümnaasiumi projekti “Saaremaa noored teadlased” küsitud ligi 80 000 euroga, mistõttu tuleb koolil otsida rahastamiseks muid võimalusi.



Hindamiskomisjoni arvates on küsitav õpetajate/juhendajate, loodusainete ja algkasside ainekomisjonide esimeeste ning õpilasesinduse liikmete piisava aja olemasolu projekti läbiviimiseks.



Teaduspäevad toimunud alates 1992. aastast



Komisjon pidas mõistlikuks 11 alaprojekti arvu vähendada ja keskenduda viiele: Saare maakonna algklasside teaduspäevad, osalemine üleriigilistel teadusüritustel, õppekäigud loodusesse, teadusasutustesse, ettevõtetesse, keskkonnaobjektidele põhikoolide õpilastele, Saaremaa miniteaduspäevad ning teadlaste ja erialaspetsialistide loengud ja õppepäevad.



“Praegusel kujul on osa ürituste seos antud meetmega pisut küsitav – kas olümpiaadiks valmistumine peaks toimuma ürituse/projekti korras?” küsis komisjon.



Saaremaa ühisgümnaasiumi direktor Viljar Aro (pildil) ei osanud praegu veel öelda, kas planeeritud üritused jäävad nüüd toimumata.



Erinevad võimalused



“Meil on keskkonnahariduskeskusega seoses esitatud teisi erinevaid projekte. Kui tahta midagi teha ja ei saa raha ühest kohast, siis tuleb otsida teisest kohast ning avanevad uued võimalused,” ütles Aro. Tema sõnul on mitmed asjad kaetavad teiste projektide rahast.



Saaremaa ühisgümnaasiumi eestvedamisel on alates 1992. aastast korraldatud teaduspäevi, tehtud mitmesuguseid uurimistöid jne.



Tehakse koostööd Tartu ülikooli ja Tallinna tehnikaülikooliga, ametikooliga, samuti kohalike ettevõtetega: Kudjape jäätmejaam, Kuressaare Vesi, Incap Electronics, Baltic Workboats, Trelleborg Industrial Products Estonia OÜ, Merinvest OÜ. Hindamiskomisjoni arvates on küsitav õpetajate/juhendajate, loodusainete ja algkasside ainekomisjonide esimeeste ning õpilasesinduse liikmete piisava aja olemasolu projekti läbiviimiseks.Komisjon pidas mõistlikuks 11 alaprojekti arvu vähendada ja keskenduda viiele: Saare maakonna algklasside teaduspäevad, osalemine üleriigilistel teadusüritustel, õppekäigud loodusesse, teadusasutustesse, ettevõtetesse, keskkonnaobjektidele põhikoolide õpilastele, Saaremaa miniteaduspäevad ning teadlaste ja erialaspetsialistide loengud ja õppepäevad.“Praegusel kujul on osa ürituste seos antud meetmega pisut küsitav – kas olümpiaadiks valmistumine peaks toimuma ürituse/projekti korras?” küsis komisjon.Saaremaa ühisgümnaasiumi direktor Viljar Aro (pildil) ei osanud praegu veel öelda, kas planeeritud üritused jäävad nüüd toimumata.“Meil on keskkonnahariduskeskusega seoses esitatud teisi erinevaid projekte. Kui tahta midagi teha ja ei saa raha ühest kohast, siis tuleb otsida teisest kohast ning avanevad uued võimalused,” ütles Aro. Tema sõnul on mitmed asjad kaetavad teiste projektide rahast.Saaremaa ühisgümnaasiumi eestvedamisel on alates 1992. aastast korraldatud teaduspäevi, tehtud mitmesuguseid uurimistöid jne.Tehakse koostööd Tartu ülikooli ja Tallinna tehnikaülikooliga, ametikooliga, samuti kohalike ettevõtetega: Kudjape jäätmejaam, Kuressaare Vesi, Incap Electronics, Baltic Workboats, Trelleborg Industrial Products Estonia OÜ, Merinvest OÜ.

Veel artikleid samast teemast »