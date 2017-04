Uudised

Ida-Saare lasteaiad saavad täna kokku

Reede, 07. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ivika Laanet-Nuut Reede, 07. aprill 2017. Täna toimub Orissaare kultuurimajas kolmandat korda Ida-Saaremaa lasteaedade näitemängupäev, mis toob kokku 240 osalejat.



“Selle päeva eesmärk on, et lasteaiad omavahel suhtleksid ja koostöö toimiks,” ütles üks korraldajaid, Orissaare lasteaia Päikesekiir muusikaõpetaja Krista Kütt. Tema sõnul parimaid etendusi ei valita, eelkõige on tähtis mängurõõm ning võimalus osa saada ka teiste lasteaedade tegemistest.



Etendustega astub üles kolm näitetruppi: Muhu etendab “Tõrksat kassipoega”, Orissaare “Lutikas Leemeti leiunurka” ning Pärsama mängib “Kaotsiläinud nukukest.”



Kokku osaleb kuus lasteaeda. Lisaks eelmainituile on päevast osa saamas, kuid publiku hulgas Valjala, Kahtla ja Tornimäe lapsed ning õpetajad. Helitehnika eest hoolitseb Igor Raadel.



Näitemängupäev liigub ühest vallast teise. Esimesel aastal saadi kokku Laimjalas ning möödunud aastal Tornimäel. Ida-Saaremaa lasteaedade näitemängupäevale on tulemas kohe ka järg – 21. mail saab Muhus teoks Ida-Saaremaa lasteaedade laulu- ja tantsupäev. “Selle päeva eesmärk on, et lasteaiad omavahel suhtleksid ja koostöö toimiks,” ütles üks korraldajaid, Orissaare lasteaia Päikesekiir muusikaõpetaja Krista Kütt. Tema sõnul parimaid etendusi ei valita, eelkõige on tähtis mängurõõm ning võimalus osa saada ka teiste lasteaedade tegemistest.Etendustega astub üles kolm näitetruppi: Muhu etendab “Tõrksat kassipoega”, Orissaare “Lutikas Leemeti leiunurka” ning Pärsama mängib “Kaotsiläinud nukukest.”Kokku osaleb kuus lasteaeda. Lisaks eelmainituile on päevast osa saamas, kuid publiku hulgas Valjala, Kahtla ja Tornimäe lapsed ning õpetajad. Helitehnika eest hoolitseb Igor Raadel.Näitemängupäev liigub ühest vallast teise. Esimesel aastal saadi kokku Laimjalas ning möödunud aastal Tornimäel. Ida-Saaremaa lasteaedade näitemängupäevale on tulemas kohe ka järg – 21. mail saab Muhus teoks Ida-Saaremaa lasteaedade laulu- ja tantsupäev.

Veel artikleid samast teemast »