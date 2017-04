Uudised

Ametniku vea tõttu tuli kaitsemärgid eemaldada (1)

Reede, 07. aprill 2017.



Autor: Ahto Jakson Reede, 07. aprill 2017. 2006. aastal kanti Sääre piirivalvekordoniga seoses muinsuskaitseobjektidena maa-ameti kaardile rannakaitsepatarei neli suurtükipositsiooni, Sääre kordoni peahoone, jõujaam ja vaatetorn. FOTO: Valmar Voolaid Sõrve sääre militaarobjektid kanti üle kümne aasta tagasi ametniku vea tõttu ennatlikult kui kaitse all olevad maa-ameti kaardirakendusele. Nüüd tuli neilt muinsuskaitset tähistavad märgid maha võtta, sest objekte ei ole siiani riikliku kaitse alla võetud.



Sõrve linnuvaatleja Mati Martinson mainis Sõrve linnujaama Facebooki lehel, et kellelegi on Sõrve piirivalvekordoni maaüksusel paiknevad muinsuskaitseobjektid nii tugevalt ette jäänud, et isegi muinsuskaitset tähistavad märgid oli vaja viimasel momendil enne kinnistu Riigi Kinnisvara AS-ile üleandmist maa-ameti piirangute kaardilt maha võtta.



“Esimese maailmasõja aegsele Sääre rannakaitsepatareile kanti kaardil algselt isegi muinsuskaitsetsoon peale, kuigi see ei takistanud rootslastel oma vaidlusalust suvilat sinna kahurialuste juurde ehitamast,” imestas Martinson.



2006. aastal tegi Endel Püüa maakonna militaarobjektide ekspertiisi, kuid toona need kaitse alla ei jõudnud. Ometi kanti Sääre piirivalvekordoniga seoses muinsuskaitseobjektidena maa-ameti kaardile Esimese maailmasõja aegse Sääre rannakaitsepatarei nr 43 neli suurtükipositsiooni, Sääre kordoni peahoone, jõujaam ja vaatetorn.



Kui veel tänavu 11. märtsil olid need muinsuskaitseobjektid maa-ameti kaardile kantuna veel olemas, siis 25. märtsil seal muinsuskaitset tähistavaid märke enam ei olnud.



“Teised sama ekspertiisiga kaardile kantud objektid on endiselt olemas. Vist hakkasid need tulevast müügiprotsessi segama, kuid loodame, et selleni asi ei jõua,” oletas Martinson.



Nõuniku praak



Meie Maa uuris asja Riigi Kinnisvarast, mille avalike suhete juht Madis Idnurm ütles, et kõnealust kinnistut ei ole Riigi Kinnisvarale üle antud.



Maa-ametist vastati Meie Maale, et maa-amet vastutab kaardirakenduse osas ainult funktsionaalsuse ja toimimise eest, sisu haldab ja täidab muinsuskaitseamet.



“Mälestise tähis sai Maa-ameti kaardilt eemaldatud, sest 2006. aastal tehtud eksperdihinnangu alusel ei ole Saaremaa militaarobjekte mälestiseks tunnistatud,” nentis muinsuskaitseameti ehitismälestiste peainspektor Triin Talk.



Ta tõdes, et varasematel aastatel on ennatlikult kantud kaardile ka mõningaid selliseid objekte, mille mälestiseks tunnistamine, piiride määramine või kaitsevööndi määramine oli algatatud, kuid polnud veel ametlikult kehtestatud.



“Püüame mittekehtivaid tähistusi segaduse vältimiseks kaardilt eemaldada,” lisas Talk.



Muinsuskaitseameti kartograafia nõuniku Kalle Lange sõnul märkis ta Sõrve militaarobjektid kaardile 2005. aastal.



“See, et need sinna kaardile sattusid, oli minu viga. Kaardil tohivad olla ainult need objektid, mis on kultuuriministri poolt kultuurimälestiseks tunnistatud. Tegemist on minu töö praagiga,” tunnistas Lange.



“Kindlasti Sõrve militaarobjektid mälestisteks saavad, iseasi, millal,” lisas ta.



Väärivad kaitset



Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektori Rita Peirumaa jutust selgus, et enne järgmise aasta suve militaarobjekte kaitse alla ei võeta. “Tegemist on pika protseduuriga, kuna nõusolek tuleb küsida nii kohalikult omavalitsuselt kui ka omanikult. Enne, kui asi jõuab kultuuriministrini, tuleb veel viia läbi vastav dialoog,” selgitas Peirumaa.



Muinsuskaitseamet on Riigi Kinnisvarale saatnud kirja, milles teatas, et Sõrve säärel on tegemist potentsiaalsete kaitseobjektidega. “Sõrve objektid väärivad kindlasti riiklikku kaitset,” kinnitas Peirumaa.



Kuigi Saaremaa oli üks esimese paiku, kus militaarobjektide uuring omal ajal ära tehti, need kaitse alla ei jõudnud. “Toona leiti, et enne ei hakata objekte kaitse alla võtma, kui kogu Eestit hõlmav uuring on valmis,” ütles muinsuskaitseameti ehitismälestiste peainspektor Triin Talk.



Militaarpärandi osas on selle aasta jooksul plaanis kultuuriministri tellimusel läbi viia üle-eestiline militaarpärandi alusuuring, mille tulemusena selekteeritakse välja need militaarobjektid, mis tunnistada mälestiseks. Hange uuringu läbi viimiseks on juba tehtud. Uuringut hakkab tegema Eesti Muinsuskaitse Selts.



