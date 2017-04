Uudised

Mereväe tuukrid lõhkasid Küdema lahes kolm lennukipommi

Reede, 07. aprill 2017.



Autor: MM Reede, 07. aprill 2017. Mereväe tuukrid lõhkasid kolmapäeval miinitõrjeoperatsiooni raames kolm lennukipommi FAB-250. Lõhkamine tehti teoks Saaremaa loodeosas asuvas Küdema lahes.



Mereväe tuukrigrupi ülema vanemleitnant Priit Kaasikmäe sõnul oli ilm heitlik, kuid õhtupoolikul oli võimalik lõhkamine läbi viia.



“Koostöös päästeametiga transportisime lõhkekehad valitud alasse ning lõhkasime ohututes tingimustes,“ ütles vanemleitnant Kaasikmäe.



Lennukipommid FAB-250 avastati Triigi sadama süvendustööde vältel tehtud kontrollide käigus. FAB-250 on Nõukogude Liidu päritolu kahemeetrine lennukipomm. Ligi pool selle massist moodustab lõhkeaine trinitrotolueen (tuntud ka kui trotüül või TNT). Tegemist on ühe 20. sajandil üldlevinuma lõhkekehaga, mida kasutati maismaasihtmärkide ning taristuelementide hävitamisel.



Sel nädalal Eestis toimuval miinitõrjeoperatsioonil osaleb kümme tegevväelast kahest mereväe tuukrigrupi meeskonnast.



Viimastel aastakümnetel on Eesti merealadel nii mereväe operatsioonide kui rahvusvahelise koostöö tulemusena avastatud, identifitseeritud ja kahjutuks tehtud üle 1200 meremiini ja muu lõhkekeha.



