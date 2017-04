Uudised

Värsked lapsevanemad said kätte sünnikirjad

Neljapäev, 06. aprill 2017.



Autor: Sigrid Osa Neljapäev, 06. aprill 2017. Rait Mändla võttis eile vastu pere esimese lapse, Melissa sünnikirja. FOTO: Valmar Voolaid Eile anti Kuressaare kultuurikeskuses pidulikult üle sünnikirjad koos sünnitoetustega ajavahemikus möödunud aasta 30. novembrist kuni käesoleva aasta 15. märtsini sündinud lastele, kes on registreeritud Kuressaare linna kodanikeks. Kokku anti üle 32 sünnikirja 15 poisile ja 17 tüdrukule.



Margarita Truuväärt ja Rait Mändla kinnitasid, et nende meelest on Kuressaare väga lapsesõbralik linn. Perre sündis neil esimene laps, Melissa.



“Tundub, et lasteaiad on siin kõik uued. Viimane tehakse kohe uueks. Areng on positiivne,” sõnas Rait.



Priit Kessel ja Diela Kruusik tõdesid, et Kuressaare on piisavalt hea paik laste kasvatamiseks.



“Siin on palju mänguväljakuid, huviringe ja siin on kena turvaline,” sõnas Priit. Nende perre sündis kolmas laps, esimene poiss – Harald.



Reelika Pihl on pärit Kohtla-Järvelt ja Saaremaale tõi ta elukaaslane. Tema pere sai juurde kolmanda lapse, Stella-Mai.



“Kuressaare on mõnus väike koht. Inimesed tunnevad üksteist ja hoolivad. Siin on kodune tunne. Lastele meeldib,” rääkis Reelika. Ta ütles, et elukaaslasega aastate eest vaidlemiseks ei läinud, et kes kuhu kolib. Mõlema kindel soov oli alustada kooselu Kuressaares.



Kena koht elamiseks



Ka Maris Rebel ja Janek Laula nentisid, et Kuressaare on kena väike koht elamiseks ja laste kasvatamiseks. Lasteaia- ja koolikaaslasi tuntakse ka tulevikus ja vahemaad on väikesed. Sõprade juurde pole pikk maa ja lapsed saavad üsna ruttu ka ise linnas hakkama, sest kõik on käe-jala juures ja turvaline. Perre sündis neil viies laps, Siim.



Maris tõi välja ka võrdluse pealinnaga, kus paljud vanemad ei julge lubada lapsi üksi välja mängima.



“Mina olen eramaja kogemusega ja mul on lapsed kogu aeg koduõues mänginud, aga näen ka näiteks Ida-Niidus ja Smuulis, et lapsed mängivad üsna väikesest saadik samamoodi õues,” rääkis ta.



