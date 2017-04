Uudised

Peatänav loodetakse maikuus valmis saada

Neljapäev, 06. aprill 2017.



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 06. aprill 2017. FOTO: Valmar Voolaid Kui viimasel ajal on seoses peatänava ehitustöödega järjest liiklusele suletud nii Pihtla tee, Smuuli ja Kalevi tänava kui Olerexi tankla vahelised Tallinna tänava lõigud, siis eile alustati teetöid lisaks ka Mooni ja Kalevi tänava vahelisel lõigul.



Klotoid OÜ projektijuht Madis Lepp selgitas, et tingituna Mooni ja Kalevi tänava vahelise lõigu sulgemisest pääseb sel nädalal Selverisse Kalevi ja järgmise nädala algul Lehe tänava kaudu. Nestesse tankima saab aga minna Mönusa Villemi kõrval asuva Tehnikaäri parklast läbi sõites.



Bussiliikluses sel nädalal täiendavaid muudatusi ei tule, kuid esmaspäevast liigutatakse Säästu peatus Mooni tänavale, endise Säästumarketi kõrvale.

Esialgne plaan on liiklus kõigepealt, mai alguseks taastada Kalevi tänavast Olerexini. “Asutuste autod saavad ka varem liigelda, aga suurt liiklust ei saa läbi lasta. Seal on ehitustööde tõttu kitsas, mistõttu võib tekkida ohtlikke olukordi,” kirjeldas Lepp, lisades, et samas aeglustaks tihe liiklus ka tööde kulgu.



Kalevi ja Mooni tänava vaheline lõik ei pruugi aga tema sõnul enne mai lõppu valmis saada. Kesklinna-poolne jupp on aga graafikus püsinud ja suurema osa töödega ühele poole saadud.



“Millal see liiklusele avatakse, sõltub ilmaoludest. Praegu ei ole temperatuurid sobilikud, et asfalti panna – selleks peaks ööpäevaringne keskmine temperatuur olema vähemalt 10 kraadi.”



