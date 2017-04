Uudised

Miljonilisse filmi otsitakse osalisi

Neljapäev, 06. aprill 2017.



Autor: Sigrid Osa Neljapäev, 06. aprill 2017. Helge, põnev ja seikluslik laste jõulufilm otsib peaosalisi. FOTO: Heikki Leis Eesti uue mängufilmi “Eia jõulud Tondikakul” tegijad asuvad otsima lastest peaosatäitjaid.



Casting’ud korraldatakse aprillis kümnes Eesti linnas ja tulevased näitlejad valitakse 8–11-aastaste laste hulgast. Kuressaare rolliproovi päev on 8. aprillil Kuressaare gümnaasiumis.



“Eia jõulud Tondikakul” on üks Eesti Vabariik 100 filmikonkursi võitjatest. Filmi stsenaristi ja režissööri Anu Auna sõnul oodatakse laste puhul avatust, head suhtlemisoskust, julgust ja loomulikkust kaamera ees.



“Neid ei ole vaja esimeseks vooruks spetsiaalselt ette valmistada. Lastele antakse loomingulisi ülesandeid. Parem on, kui need tulevad neile ootamatult. Siis me näeme nende reageeringuid kõige paremini,” rääkis Aun.



Lisaks peaosalistele valitakse välja ka kõrvalosatäitjad, kes saavad seiklusrikkas jõulufilmis kaasa lüüa.



Jõulufilmi pole olnud



Helge, põnev ja seikluslik laste jõulufilm räägib 10-aastasest Eiast, kelle plaanid võtavad ootamatu pöörde, kui linnatüdruk viiakse talvevaheajaks ürgse loodusega salapärasesse Lõuna-Eesti tallu. Tema vanemad peavad ootamatult tööga seoses välismaale sõitma. Talus leiab Eia endale uued sõbrad. Õige pea asub ta päästma hukule määratud põlismetsa, viima kokku kaht armastavat inimest ning lahti harutama oma pere kiivalt hoitud saladust.



“Mind inspireeris ühest küljest see, et Eestis ei ole mitte kunagi varem tehtud jõuluteemalist mängufilmi lastele. Ma usun, et Eesti lapsed vajavad ja on täielikult ära teeninud selle, et teha neile midagi niisugust, mis puudutaks neid, räägiks nende enda eakaaslastest ja probleemidest, mis praegu on õhus,” seletas režissöör.



Filmi eelarve on 1,1 miljonit eurot, millest 837 000 eurot eraldati projektile Eesti Vabariik 100 filmikonkursil.



