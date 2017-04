Uudised

Kuressaares tabati neli “roolimobiilikut”

Neljapäev, 06. aprill 2017.



Autor: MM Neljapäev, 06. aprill 2017. Foto on illustratiivne. Eile pööras politsei üle Eesti tavapärasest enam tähelepanu autoroolis kõrvaliste tegevustega tegelevatele juhtidele.



Nelja tunni vältel pidas politsei Kuressaares erinevate rikkumiste tõttu kinni kümme juhti, kellest nelja puhul alustati väärteomenetlust. “Kolm juhti ei kasutanud turvavööd ning ühel juhul alustasime menetlust mobiiltelefoniga rääkimise tõttu. Ülejäänud kuue puhul juhtisime rikkumisele tähelepanu ja piirdusime märkusega,“ sõnas Kuressaare politseijaoskonna patrullitalituse juht Matis Sikk ning lisas seejuures, et tunnetuslikult oli autoroolis telefoniga rääkivaid juhte vähem kui tavapäraselt selliste aktsioonide ajal.



“Järelikult võis olla kasu kampaaniareklaamist, et täna on mobiilivaba päev. Mitmed juhid tunnistasid ka ise, et hommikul kuulsid nad raadiost selle päeva kohta ja seetõttu tegid roolis omad järeldused.“



Sikk tõi ka mõned näited, mida rikkumiselt tabatud juhid selgituseks kostsid. “Üks vanem meesautojuht väitis peatamisel, et kuulis hommikul kampaaniast ja kui naine helistas, siis võttis lihtsalt korraks vastu, et öelda, et ta ei saa rääkida. Selle juhtumi puhul piirdusime märkusega,“ kirjeldas Sikk.



Teisel juhul jäi noor naisterahvas politseile samuti silma telefoniga rääkides ning tunnistas peatamisel, et võttis mobiili kätte selleks, et kõne valjuhääldi peale panna. Pärast seda pani ta telefoni endale sülle. “Naisterahvas vabandas ja kahetses ning ka sel puhul piirdusime märkusega,“ sõnas patrullitalituse juht.



Lühike sõit



Lisaks kõrvalistele tegevustele autoroolis jälgis politsei samuti muid rikkumisi ning avastati ka turvavööta sõitnud juhte. “Ühel juhul selgitas juht, et alustas sõitu samast lähedalt ega pidanud vajalikuks lühikeseks sõiduks turvavööd kinnitada. Sel juhul alustasime väärteomenetlust,“ ütles Sikk.



