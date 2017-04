Uudised

Jukukoolis üle poolesaja huvilise

Neljapäev, 06. aprill 2017.



Laupäeval toimus Saaremaa ühisgümnaasiumis maakonna üheksandikele mõeldud Jukukool.



“Lapsi oli kokku 71,” ütles Saaremaa ühisgümnaasiumi huvijuht Diana Õun, lisades, et Jukukool on nagu lahtiste uste päev ehk õpilased saavad tutvuda kooli, õppekava, õpetajate, klassivälise tööga jne.



