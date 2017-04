Uudised

Maria Peep pälvis presidendilt rahvaluule preemia (1)

Kolmapäev, 05. aprill 2017.



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 05. aprill 2017. Maria Peep. Eile andis president Kersti Kaljulaid kirjandusmuuseumis kätte presidendi rahvaluule kogumispreemiad. Ühe kolmest tunnustusest pälvis Maria Peep.



Maria Peep sai preemia silmapaistvate kaastööde eest rahvaluule kogumise võistlustel 2009–2016. Maie Erik sai sama preemia sisukate kaastööde eest aastatel 2009–2016 ja Merili Metsvahi Tartu ülikooli tudengite folkloristlike välitöökursuste juhendajana korrastatud materjalide arhiivi üleandmise eest aastatel 2001–2016.



Maria Peep (pildil) arvas, et tema lood olid nii tagasihoidlikud ning oli auhinna saamise üle väga üllatunud. Näiteks olid tal kirja pandud kunagise Valga rajooni Tagula kooli mängud.



“Lühidalt nimetasin ära vabariigis toona tuntud mängud, aga neist, mida ise mängisime, kirjutasin pikemalt,” selgitas ta, lisades, et tegelikult polnud kõik niivõrd mängud kui lihtsalt tegemised.



Peep meenutas korda, kui Leningradi tsirkus seal külas käis ja kasutati üheksat koera. Järgmisel päeval aga algas tema sõnul tõeline tsirkus, kui poisid oma koerad kooli kaasa tõid.



“Nende trikid olid sellised, et tüdrukud pidid naeru kätte ära surema,” lisas ta.

“Väga lõbus oli, kui koerale öeldi vaikselt “küsi”, aga valjul häälel “tere” või “head aega” ja loom selle peale haugatas,” jutustas Peep, lisades, et pärast Tarzani filmi vaatamist turnisid koolivennad pikka aega mööda puude otsa tõmmatud köisi.



Üritusel kuulutati välja ka käesoleva aasta kogumisteema “Imelik nimi”, kuhu oodatakse töid nimede ajaloost, tähendustest, tähtsusest nende kandjatele.



Eluloovõistluse tänu



Aktusele eelnes Eesti Kirjandusmuuseumi, Eesti Rahvaluule Arhiivi ja Eesti Kultuuriloolise Arhiivi ühine eluloo- ja kaastööliste päev, kus tehti kokkuvõtteid möödunud aastast ja kavandati uut.



Ühtlasi autasustati eluloovõistluse “EV 100. Minu elu ja armastus” võitjaid, kuhu oli saadetud 193 lugu eestlastelt üle maailma.



Laekus nii köidetud suguvõsaraamatuid kui huvitavaid detailseid mälestuslugusid, näiteks elu muutumisest 1990. aastatel.



Üritusel esitleti Eesti Rahvaluule Arhiivi kaastöölise, meremehe ja kirjaniku Jegard Kõmmuse elulooraamatut “Hiiumaa meremees jutustab. Uurimusi ja mälestusi Hiiumaa mereloost”.



