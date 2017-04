Uudised

Semiir sai esikolmikusse (2)

Kolmapäev, 05. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 05. aprill 2017. Finaalis pälvisid Semiiri noored, 6.–9. klassi õpilased tänavatantsu kategoorias nominendi tiitli. FOTO: Semy Morgun 1.-2. aprillil toimunud Koolitantsu finaalis võtsid omavahel mõõtu üle Eesti toimunud piirkonnavoorude parimad.



Semiiri meistriklassi rühm pääses 43 hulgast kolme parema sekka ning pälvis 6.–9. klasside tänavatantsu kategoorias nominendi tiitli.



Igas kategoorias valiti kolm paremat: üks laureaat ja kaks nominenti. Tantsu “Ettekujutus” esitasid Kadri Tamleht, Kelly Kasjanenko, Oskar Pagil, Anu Kull, Jade Marie Laido, Johannes Krull, Eva Jääger, Gretten Vaga, Taavi Nõmm, Melani Nõu, Katriin Aksalu, Romet Teras, Grete Neilinn, Jutta Loviisa Juht, Anna-Terese Nurk ja Florian Juursoo.



Koduteel said teada



Tantsukooli Semiir direktor ja treener Semy Morgun ütles, et tulemus saadi teada teel koju. “Vaatasime otseülekannet nutiseadmest. Nominatsioonist kuuldes hakkas kogu rahvas bussis kõva häälega kisama,” sõnas ta.



Kohapeal oli Morguni sõnul võistluslik õhkkond. “Ikkagi üleriigiline Koolitantsu finaal, kõik harjutasid kõvasti igas nurgas, kus aga said,” seletas ta.



Semiiri järgmine plaan on minna kahe rühmaga Riiga Best Show tantsuvõistlusele, mis toimub 1.-2. mail.



Noorem rühm käis märtsikuus Kuldse Karika võistlusel, praegu oodataksegi, kas nemad pääsevad mai lõpus toimuvasse finaali Tartus.



Loomulikult valmistutakse juhendaja sõnul ka hooaja lõpu šõuks, mis samuti leiab aset mai lõpus. Semiiri meistriklassi rühm pääses 43 hulgast kolme parema sekka ning pälvis 6.–9. klasside tänavatantsu kategoorias nominendi tiitli.Igas kategoorias valiti kolm paremat: üks laureaat ja kaks nominenti. Tantsu “Ettekujutus” esitasid Kadri Tamleht, Kelly Kasjanenko, Oskar Pagil, Anu Kull, Jade Marie Laido, Johannes Krull, Eva Jääger, Gretten Vaga, Taavi Nõmm, Melani Nõu, Katriin Aksalu, Romet Teras, Grete Neilinn, Jutta Loviisa Juht, Anna-Terese Nurk ja Florian Juursoo.Tantsukooli Semiir direktor ja treener Semy Morgun ütles, et tulemus saadi teada teel koju. “Vaatasime otseülekannet nutiseadmest. Nominatsioonist kuuldes hakkas kogu rahvas bussis kõva häälega kisama,” sõnas ta.Kohapeal oli Morguni sõnul võistluslik õhkkond. “Ikkagi üleriigiline Koolitantsu finaal, kõik harjutasid kõvasti igas nurgas, kus aga said,” seletas ta.Semiiri järgmine plaan on minna kahe rühmaga Riiga Best Show tantsuvõistlusele, mis toimub 1.-2. mail.Noorem rühm käis märtsikuus Kuldse Karika võistlusel, praegu oodataksegi, kas nemad pääsevad mai lõpus toimuvasse finaali Tartus.Loomulikult valmistutakse juhendaja sõnul ka hooaja lõpu šõuks, mis samuti leiab aset mai lõpus.

Veel artikleid samast teemast »