Sügisel kooli astujate saatus endiselt segane (2)

Kolmapäev, 05. aprill 2017.



Autor: Sigrid Osa Kolmapäev, 05. aprill 2017. Eeva Kiili tütar Kristelle astub sügisel esimesse klassi. Kiil tõdes, et klasside suurendamine pole hea mõte. Foto: Valmar Voolaid Tänavu on lapsevanemad saanud esimeste klasside nimekirju omajagu oodata. Võsukeste tulevik on siiani ebaselge.



Kooliavaldusi oli eilseks laekunud 219. Eelmisel aastal asus esimeses klassis õppima 211 õpilast. Soovijaid on tänavu paarikümne õpilase võrra rohkem kui on kohti. Ehkki kaaluti ka ühe lisaklassi avamist, ei mahuta ükski linna kool tervet klassitäit lapsi ära.



“Koolid on pilgeni täis. Lisaklassiruumi ei ole. Toomas Takkis on minu teada lausa taotlenud, et paneks üles ühe konteineri. Aga konteiner probleemi ei lahenda, sest sööklas on ikka ülerahvastatus ja koridorides ikka kitsas,” rääkis KG hoolekogu esimees Maris Rebel. Seetõttu on praegu sõelal klasside täitumise ülemise piirnormi nihutamine.



Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tulenevalt on klassitäituvuse ülemine piirnorm praegu 24 õpilast põhikooli klassis.



Õpetajad ei soovi klasse suurendada



“Juhul, kui kõigis koolides tõstetakse klassitäituvuse piirnormi 26 õpilaseni ja eeldusel, et esitatud 219 taotluse seas on lapsi, kelle puhul näiteks taotletakse koolipikendust või kes saavad suunamise hariduslike erivajadustega laste klassi vms, siis vajadust täiendava, s.t üheksanda klassikomplekti avamiseks ja sellele asukoha leidmiseks ei teki,” rääkis Kuressaare linna haridusnõunik Õilme Salumäe.



Kuressaare gümnaasiumi hoolekogu esmane seisukoht oli, et nemad klasside piirarvu suurendamisega nõus ei ole. Hoolekogu arutab küsimust taas 10. aprillil.



“Me õpetajate seisukohta teame. Nad ei ole huvitatud suurematest klassidest. See tähendab, et tuleb ka probleemseid lapsi rohkem juurde, sest neid tõesti on igal aastal rohkem. See ei ole niisama jutt. Me kindlasti vaidleme selle üle ja väga lihtsalt ei taha seda otsustada, kuid ma ei välista seda võimalust. Mina tahaksin lihtsalt seda saavutada, et õpetajad saavad rohkem tugispetsialiste endale appi, kes tegelevad hariduslike erivajadustega lastega – abiõpetajaid,” ütles Rebel.



Tema sõnul kostis linn selle ettepaneku peale, et Kuressaare gümnaasiumis on kõige rohkem lapsi ja koolil peaks olema piisavalt võimalusi ise neid inimesi juurde palgata. Direktor ütleb aga, et ei ole.



“Ma ei tea, kus see tõde on,” jäi Rebel nõutuks.



Vanalinna kooli ja Saaremaa ühisgümnaasiumi hoolekogu on nõustunud tõstma klassitäituvuse piirnormi 26 õpilase peale.



Lapsevanemad ei soovi klasse suurendada



Eeva Kiili tütar läheb sügisel samuti esimesse klassi.



“Minu arvates peaks mõni kool täiendava esimese klassi avama. Mina olen selle poolt, et 26 last klassis on ikkagi väga-väga palju. Isegi 24 on palju. Nad on ju väga väikesed lapsed. Panna neid suurde seltskonda, võõrasse seltskonda – minu jaoks on seda liiga palju,” ütles Kiil. Samuti suureneb sellega märkimisväärselt õpetaja töökoormus.



Kiil tõdes, et kui lasteaias on ühes rühmas umbes 22 last, kellega tegeleb kaks kasvatajat ja abikasvataja, siis lapsed on harjunud suurema tähelepanuga.

Kiil soovib oma tütre panna Kuressaare gümnaasiumisse, kus käib ka tema õde, ja loodab, et avaldus rahuldatakse. Praegu tuleb kohtade jagunemist veel oodata. “Ma loodan väga, et ta saab ikka õega ühte kooli,” sõnas Kiil.



