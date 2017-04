Uudised

KOP meetmetest taotleti toetust 72 000 euro eest (1)

Kolmapäev, 05. aprill 2017.



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 05. aprill 2017. Kohaliku Omaalgatuse Programmi (KOP) kevadvooru laekus 47 taotlust kokku 72 000 euro saamiseks.



Saare maavalitsuse maatoimingute peaspetsialist Annika Prei selgitas, et saadetud taotlustest 22 on esitatud meetme 1 ehk kogukonna arengu ja 25 neist meetme 2 ehk elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine kaudu.



Kogukonna arengu meetme kaudu soovitakse näiteks korraldada Jööri Folki, Mustjala küla teist kokkutulekut, ratsatriatloni “Haagi lõugas 12” ja arendada Laimjala Aerurammu kodulehte.



6-meetrine laev



Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise meetme kaudu soovitakse luua funktsionaalsed ruumid ivaühingule ning Pöide terviserajal laiendada ketasgolfi ja rajada jalggolfi võimalused. Karja külaseltsis plaanitakse suurendada oma teadmisi puupaadi ehitamisest ja valmistada 6-meetrine viikingilaev.



Ratsaspordi edendamises soovitakse Reinu ratsatalule soetada juurde varustust ning Saare ratsakeskuse maneežile ehitada turvaseina osa.



Mulluses kevadvoorus esitati 51 taotlust, millest 26 olid meede 1 ja 25 meede 2 kaudu, seega on arv umbes sama.



