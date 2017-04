Uudised

Padar: suvi teeb murelikuks (4)

Kolmapäev, 05. aprill 2017.



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 05. aprill 2017. TS Laevade juht Kaido Padar tõdeb, et kuigi kõik tellitud laevad on nüüd kohal, tekitab peatselt saabuv suvi siiski mõningast hirmu. FOTO: Valmar Voolaid Kas viimane aasta on TS Laevade juhi Kaido Padari juustesse halli juurde toonud ja kas nüüd, kui riigifirma tellitud kõik neli parvlaeva kohal on, peaks tema töötempo rahunema?



Padar ütles Meie Maale, et tema isik ei mängi suures plaanis üldse rolli. Mees rõhutas, et olulised on need inimesed, kes kuude kaupa Poola ja Türgi laevatehastes kaldal ning kaidel tegutsesid. “Minu juustesse tuli halli värvi võib-olla projektiga seoses, võib-olla ka vanusest tingituna, aga see pole kokkuvõttes üldse oluline,” lausus Padar tagasihoidlikult.



Ehkki esialgu pidid uued laevad liinile asuma juba oktoobris, ei läinud kõik päris plaanitult ja laevad hakkasid ükshaaval “tilkuma”. Esimesena jõudis kohale Türgis ehitatud parvlaev Leiger.



Teisena jõudis pärast mõnepäevast teekonda Poolast kohale Virtsu-Kuivastu liinile plaanitud Tõll. 9. jaanuaril Eestisse jõudnud laeval tekkis Virtsu sadamas sildumisel kohe rüsijää tõttu tõrge. Ligi kaks nädalat hiljem tegi laev oma esimese liinireisi.



Viimased kaks laeva, Piret ja Tiiu, jõudsid Eestisse väga väikese vahega. Tiiu jõudis Tallinna Vanasadamasse laupäeval, Piret esmaspäeva hommikul.



“Viimase laeva, Piretiga, tuli koju näiteks tüürimees Virgo Saul, kes on 12 kuud nii Poola kui Türgi tehastes olnud nii-öelda veteran-projektijuht,” tõi Padar välja. “Müts maha selliste inimeste ees!”



Samuti meenus Padarile, kuidas Tiiu Eestisse saabudes oli ühe meremehe laps õnnelikult hüüatanud, et issi tuli lõpuks koju! “Need on hetked, mis liigutavad,” lisas ta.



Keeruliste hetkede hulgas meenusid talle näiteks mullune suvi ja sügis, mil oldi ootusärevuses, milline laev esimesena kohale jõuab, aga ei tulnud ühtegi.



Tuleristsed pühadega



Veel mainis ta varulaevade hankimisprotsessi ning samaaegset muret, kuidas piletisüsteem tööle hakkab, kas kõik töötajate lepingud saavad sõlmitud või kuidas laabub 1. oktoobri öö. “Ega neid olukordi raskuse järjekorda panna ei saa,” tunnistas Padar.



“Eestlane on üks huvitav inimene – võin oma kogemustest öelda, et keerulised ajad unustab ta ruttu. Pigem tunnen hulga rohkem muret, kuidas suvi saaks teenindatud, et inimene planeeriks oma reise ette ja ostaks e-pileti, mitte ei tuleks sadamasse seisma,” lisas ta.



Samuti pole selge tänavu 1. oktoobrini prahitud parvlaeva Hiiumaa tulevik. Kui Postimehele antud intervjuus pakkus Padar välja ühe võimalusena alus edasi rentida, siis Meie Maale ütles ta, et mõtteid on erinevaid.



“Teeme kahe viimase laeva ristimised, paneme Pireti liinile ja ootame esimese emotsiooni ära. Vaatame, kuidas saarlased oma laevu võrdlema hakkavad: kumb on ilusam, kas mees või naine,” muigas ta. Esialgu jääb Hiiumaa siiski ilmselt Virtsu sadamasse ootele. “Võib-olla aga anname Piretile sisseelamiseks rohkem aega ja sõidab Hiiumaa – eks näis,” pakkus Padar.



Reis kulges sujuvalt



Piret jõudis 37-tunnise reisiga Poolast kenasti kohale ning isegi ilmataat soosis nende teekonda. “Kapten Ringo Koppel ütles saabudes, et muresid ei olnud ja laev käitus ilusti,” rõõmustas Padar.



Lisaks oli Padar rahul, et ka tänavused veonumbrid on tõusuteel. “Esialgsete tulemuste järgi oli märtsis rohkem reisijaid kui mullu samal ajal. Kõik kolm kuud on olnud edukamad kui 2016. aasta esimeses kvartalis,” märkis ta.



Uutel praamidel toitlustamise eest vastutava Arensburg OÜ tegevjuht Terje Nepper kinnitas, et esmaspäeval jõudsid ka nende inimesed saabunud laevadega tutvuma.



“Esmapilgul tundub, et investeeringuid tuleb teha samas suurusjärgus, mis eelmiste laevadegi puhul. Seekord on, jah, oluliselt lihtsam ja suur osa seadmetest on meil ka juba tellitud.”





***





Hilinemine tõi neli miljonit eurot tulu



Nelja uue parvlaeva hilinemine lõppes TS Laevadele kasumlikult, kuna laevatehastelt saadud leppetrahvid ületasid asenduslaevade tellimiseks kulutatud rahasumma ligi nelja miljoni euro võrra.



Postimehe andmetel tasusid Türgi Sefine laevatehas ja Poola Remontowa laevatehas TS Laevadele parvlaevade hilinemise eest leppetrahve kokku ligi 11 miljoni euro ulatuses.



Samas kulutas TS Laevad alates mullu oktoobrist mandri ja Lääne-Eesti suursaarte vahele asenduslaevade hankimiseks seitse miljonit eurot. Seega jäi Tallinna Sadama tütarfirma parvlaevade hilinemisega seotud tulude ja kuludega nelja miljoni euroga plussi.



Kumbki Türgis ehitatud parvlaev läks Eesti maksumaksjale maksma 22,8 miljonit eurot ja kumbki Poolas ehitatav parvlaev 31,5 miljonit eurot. Nelja parvlaeva lepingujärgne hind on kokku 108,6 miljonit



