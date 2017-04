Uudised

Nasva pakub kalasadamate päeval tihedat programmi (1)

Kolmapäev, 05. aprill 2017.



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 05. aprill 2017. Sel aastal lükatakse käima loodetavasti uus ja tore traditsioon – avatud kalasadamate päev –, millest võtab sel korral osa 11 sadamat üle Eesti, kaasa arvatud Nasva.



Nasva klubi juhataja ja Nasva avatud kalasadamate päeva koordinaatori Hiie Mooki sõnul õpetab Taavi Varik lastele, kuidas käib õngepüük, saab tutvuda politsei- ja piirivalveameti ning vabatahtlike merepäästjate tegemistega, kohalik võrgumeister Suurap Mälk näitab võrgu tegemist ning loomulikult on võimalik sõita paaditaksoga või laenutada Hillar Lipu kanuusid. Lisaks pakuvad oma tooteid ehetemüüja ja kunstnik.



Samal ajal ka tants



Keskpäevast saab Nasva klubis kuulata Kalle Kesküla loengut “Ajalooline Nasva” ja Hillar Lipp tutvustab Läänemere kalaliike.



Kuna samale päevale langeb ka rahvusvaheline tantsupäev, ühildati see kalapäeva kavaga. Vikerraadiost lastakse kell 13 Ullo Toomi seatud traditsioonilist noorte tantsupeo ühistantsu “Oige ja vasemba” muusikat. “Enne seda on konverents ning seejärel saavad kõik huvilised Nasva klubi segarahvatantsurühma Pööris esitust jälgida,” selgitas Mook, lisades, et samal ajal võtavad rütmi üles kõikvõimalikud rühmad üle Eesti.



Nasva sadamas, nagu mujalgi, alustatakse päeva kell 8, mil kohalikud kalurid randuvad, et soovijatele värsket kala müüma hakata. Otsekohe läheb Tihemetsa Kala OÜ perenaine Tiina Mai kala suitsutama, et seda hiljem külalistele pakkuda.



Hiidlasest kokk Jaanus Krass valmistab aga kohapeal kalast toite ja kohvik Kodurand muutub selleks päevaks kalakohvikuks, pakkudes Ösel Fishi tooteid.



Kuigi põhieesmärk on valmistada toite rahvuskalast räimest, naljatles kalanduse teabekeskuse kalandusspetsialist Jaak-Velori Sadul, et kuna mullu sai saarlaste jaoks justkui rahvuskalaks mudil, tuleb kokal võibolla hoopis seda pakkuda.



Rikkalik päevakava



Sadul selgitas, et tegemist on peredele mõeldud üritusega, nagu avatud talude päev, et inimesi juurte juurde tagasi tuua.



