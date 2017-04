Uudised

Maria Kaljuste enda väljaviskamist ei vaidlusta

Teisipäev, 04. aprill 2017.



Autor: Ahto Jakson Teisipäev, 04. aprill 2017. Mullusel EKRE Saaremaal toimunud koosolekul olid Maria Kaljuste (vasakul) ja erakonna juht Mart Helme (paremal) oma arusaamistes veel samal lainel. FOTO: Sigrid Osa Möödunud nädalal Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna juhatuse otsusega erakonnast välja visatud Maria Kaljuste kohtusse minna ei kavatse, kuid võtab eelolevaid kohalikke valimisi silmas pidades aja maha ja ootab ära pühapäeval toimuva EKRE kongressi.



Kongressil valitakse erakonnale uus juhatus, volikogu, esimees ja aseesimees. “Siis suudan edasi mõelda, kas EKRE vastab sellele, missugune minu arvates peaks olema minu laste tuleviku eest seisev erakond,” ütles Kaljuste Meie Maale.



Kaljuste sõnul ei ole üldsegi mitte kogu probleem seni avalikkuseni jõudnud põhjustes, millest ühena käis läbi tema Facebookist EKRE sõprade klubi grupist väljaviskamine. “Paotasin aurukatla kaant ja asjad läksid mürinal käima,” viitas Kaljuste. Pärast seda ilmusid välja ka teised erakonnakaaslased, keda olevat tõrjutud ja solvatud.



Kuigi EKRE juhatus arvas Kaljuste erakonnast välja, on ta endiselt EKRE juhatuse liige, sest juhatuse liikme kohalt saab vabastada üldkoosolek.

Mittetulundusühingute seaduse järgi võib erakonnast välja heidetud liige nõuda üldkoosoleku otsust. Selleks ei pea olema tingimata juhatuse liige.



Taheti aseesimehe kandidaadiks



EKRE Saaremaa ja Läänemaa piirkond plaanisid ühehäälselt esitada Kaljuste kongressil erakonna aseesimehe kandidaadiks, et paremal positsioonil olles oleks Kaljuste rohkem kuuldav. EKRE juhatuse liikmena on tal kandideerimisõigus ja hääleõigus (mitte hääletamisõigus – toim) praegu veel olemas.



EKRE juhatuse otsust enda erakonnast väljaviskamise kohta Kaljuste kohtus vaidlustada ei plaani. Isegi, kui kohus ta tagasi ennistaks, arvab Kaljuste, et ei saavutaks ikkagi midagi. “Kui ma olen tõestanud, et süsteem on mäda, miks ma pean selle osaks tagasi trügima?” leidis Kaljuste.



Talle ei tulnud üllatusena, et EKRE juhatus ei võtnud arvesse erakonna aukohtu seisukohta, mille alusel ei oleks pidanud Kaljustet erakonnast välja heitma.



“Kui ma esimest korda Facebookis sõna võtsin, ma arvestasin selle võimalusega. Valisingi, kas lähme edasi nii, et asjad hakkavad muutuma või mind visatakse välja. Mul ei olnud illusioone,” tõdes Kaljuste.



Kaljuste ei osanud hinnata, kas EKRE reiting läheb pärast vahejuhtumit alla.

“See mõtlev seltskond, kes on pahane, et EKRE on konservatiivsuse mõiste kaaperdanud, ei läinud sinna siiani ja veel vähem teeb seda nüüd. Nad ise määratlevad ennast veelgi kitsamasse nišši, mis ei tule nende imagole kasuks,” sõnas Kaljuste.



Keedab moosi



Eesti mõistes oli tema hinnangul juhtum isegi kasulik, sest lõi niiöelda kaardipaki paika ja klaariks.



Kaljuste ei osanud hinnata, kas pärast kõike seda ta enda toetus valijate silmis tõusis või mitte. “Kui varem ei teadnud keegi, kes on Maria Kaljuste, siis nüüd teab seda suurem osa Eesti inimestest,” nägi Kaljuste skandaalis ka positiivset.



Oma poliitilise karjääri pärast ta muret ei tunne, tegeledes viimasel ajal moosikeetmisega selle sõna otseses tähenduses.



“Mul ei ole tohutut vajadust, et peaksin poliitikat tegema või poliitiku palka taga ajama. Ettevõtlusega on võimalik rohkem teenida,” hindas Kaljuste, kes tunneb survet poliitikaga jätkamiseks pigem väljastpoolt.



