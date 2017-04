Uudised

Palo kohtus ettevõtjatega (15)

Teisipäev, 04. aprill 2017.



Autor: Sirli Tooming Teisipäev, 04. aprill 2017. Saarte Investeering OÜ juhatuse liige Tullio Liblik tutvustas ettevõtlusminister Urve Palole WOW! keskuse kontseptsiooni ning ala, kuhu see rajatakse. FOTO: Valmar Voolaid Eile kohtus ettevõtlusminister Urve Palo Kuressaares linnapea Madis Kallase, Saaremaa Ettevõtjate Liidu esimehe Villu Vatsfeldti, mitmete väikelaevaehitajate ning teiste ettevõtjatega.



Minister pidas tähelepanuväärseks, et tema visiit sattus päevale, mil kõik uued laevad on koju jõudnud. “Tegemist on muidugi juhusliku kokkusattumusega,” ütles Palo rõõmustades, et laevadega on suur mure murtud. “Kuna sain Kuressaarde saabudes ka lennukogemuse, mõistan, et selles vallas tuleb veel tublisti tööd teha.”



Hanke tingimused tähtsad



Ta lisas, et paraku pole hetkel suuri muutusi teha võimalik. Saaremaa Ettevõtjate Liidu ettepanekud ministeeriumile on õigeaegsed ning teemaga kindlasti tegeletakse. Palo hinnangul on tänaseks võetud suund – hakata uue hanke tingimusteks valmistuma juba praegu – õige ja ainuvõimalik.



“Just hanke tingimused peavad olema hoolsalt koostatud ja sõnastatud,” ütles minister. “Lennuki täituvus on ju hea ja kui meil oleks suurem lennuk, oleks see ehk veelgi parem. Mõistan, et ilmastikutundliku lennukiga on oma kalendrit keeruline planeerida. Ehk olen nõus, et saare elanikud peavad saama kindlama ja stabiilsema ühenduse.”



Parvlaevade sõidugraafikutest ja lisareisidest kõneldes ütles minister, et TS Laevad on muutmas endist süsteemi, mis välistab ajalimiidi.



Kiitis suhtumist ja arenguplaane



“Teisisõnu – niipea, kui sõidukite järjekord on enam kui 350 meetrit, lülitatakse vaba laev liini teenindama,” selgitas ta. “See tähendab, et vajadusel sõidavad kõik laevad, hoolimata sellest, kui palju jääb aega kahe laeva väljumise vahele.”



Päeval väisas minister Incap Electronics Estonia OÜ-d ning väikelaevaehituse kompetentsikeskust. Minister, kes käsitles kohtumistel erinevaid teemasid, nagu ühendvald, kohalik tööturg ning sobiva personali koolitus- ning haridusküsimused, kiitis nii linnapea kui ettevõtjate suhtumist, Saaremaa arenguid ja plaane. “Väga töine ja informatiivne päev. Üldine hoiak näitab, et siinsed ettevõtjad on madalseisust välja tulemas.”



