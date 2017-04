Uudised

Orissaare pikaaegne apteeker pani ameti maha

Teisipäev, 04. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 04. aprill 2017. Luule Vapperit meelitas farmatseudiks saama apteegis levinud eriline lõhn. FOTO: Marili Niits Orissaare apteekril Luule Vapperil täitus 1. aprillil 50 aastat ametis oldud aega ning märtsi lõpuga otsustas mullu 70-aastaseks saanud naine väljateenitud puhkusele minna.



Orissaare vallavanem Vello Runthal tõdes, et nii Vapper kui teised sealsed apteekrid on väga kohusetundlikud ja abivalmid. “Iga kord olen saanud nii nõu kui vastavaid ravimeid,” ütles ta, lisades, et Orissaare apteek on tema jaoks alati esmavalik.



Orissaare vallavolikogu esimees Marili Niits käis vallavalitsuse ja -volikogu poolt tänukirja üle andmas. “Tegemist on inimesega, kes oli Orissaare apteegi hing. Tema lahke suhtumine ja rõõmsameelsus oli alati abiks ja see, mis teda ikka iseloomustab,” sõnas ta.



Luule Vapper tõdes, et aeg on märkamatult mööda läinud. Elu on vahepeal nii palju muutunud – tööle sai hakatud arvelauaga ja lõpetatud arvutiga. “Mõtlesin küll, et kuidas ma selle selgeks saan, aga ise lootsin, et tsirkuses õpetatakse ka karud tantsima. Sain selgeks ja pole häda midagi,” meenutas ta naerda lõkerdades.



Pool sajandit tagasi oli elu Vapperi sõnul hoopis teistmoodi, sest siis tuli palju ravimeid kohapeal valmistada, nüüd on müügil põhiliselt valmis asjad. Siis aga nentis ta, et ei tea, kas talle tundub või ostetakse tänapäeval tõepoolest palju rohkem ravimeid kui vanasti.



Ainult head mälestused



Ta mäletab, et on alati apteekriks saada ihanud. “Eeskuju mul küll ei olnud, aga kui apteegis sai käidud, siis mulle seal meeldis – see lõhn oli selline eriline,” õhkas Vapper.



Naine tunnistas, et natuke oli ikka imelik küll, kui hommikul enam kuhugi kella peale minna polnud tarvis. Samas lisas, et ta on hommikune magaja ja õhtune tegutseja ning on hea tunne, et on vabadus magada. “Nüüd saab natukene puhata, varsti hakkavad kevadised aiatööd juba pihta,” selgitas ta.



Seejärel ütles värskelt vabadust nautima hakanud endine apteeker, et tema viimane tööpäev jäi väga positiivselt meelde. “Kohal olid valla esindaja, perearst ja kolleegid. Sain nii palju lilli,” tõdes Vapper.



Väga rõõmus meel on tal selle üle, et juba teist aastat õpib tema lapselaps samuti apteekriks. “Ta ennem ei öelnud, kui oli Tartu ülikooli sisse saanud. Ütlesin, et vaat kus tegelane!” sõnas ta, pakkudes, et ju tema selles eeskujuks oli. “Kolm aastat on veel käia, ju siis näeb, mis tast ükskord saab.”



Vapperi endine kolleeg, Orissaare apteeker Karin Vakra kinnitas, et Luulega oli kindel tunne töötada. “Ta oli väga täpne ja põhjalik, samuti oskas ta, tänu aastatepikkusele kogemusele, kliente hästi nõustada,” rääkis ta.



Sotsiaalmeedias valla lehel jagatud teate peale, et Vapper enam sealses apteegis ei tööta, kirjutasid valla elanikud, et nad ei kujuta apteeki Luuleta ettegi. Samuti rõhutati, et Luule oskas alati tarka nõu anda ning sooviti talle õnne ja tervist. Orissaare vallavanem Vello Runthal tõdes, et nii Vapper kui teised sealsed apteekrid on väga kohusetundlikud ja abivalmid. “Iga kord olen saanud nii nõu kui vastavaid ravimeid,” ütles ta, lisades, et Orissaare apteek on tema jaoks alati esmavalik.Orissaare vallavolikogu esimees Marili Niits käis vallavalitsuse ja -volikogu poolt tänukirja üle andmas. “Tegemist on inimesega, kes oli Orissaare apteegi hing. Tema lahke suhtumine ja rõõmsameelsus oli alati abiks ja see, mis teda ikka iseloomustab,” sõnas ta.Luule Vapper tõdes, et aeg on märkamatult mööda läinud. Elu on vahepeal nii palju muutunud – tööle sai hakatud arvelauaga ja lõpetatud arvutiga. “Mõtlesin küll, et kuidas ma selle selgeks saan, aga ise lootsin, et tsirkuses õpetatakse ka karud tantsima. Sain selgeks ja pole häda midagi,” meenutas ta naerda lõkerdades.Pool sajandit tagasi oli elu Vapperi sõnul hoopis teistmoodi, sest siis tuli palju ravimeid kohapeal valmistada, nüüd on müügil põhiliselt valmis asjad. Siis aga nentis ta, et ei tea, kas talle tundub või ostetakse tänapäeval tõepoolest palju rohkem ravimeid kui vanasti.Ta mäletab, et on alati apteekriks saada ihanud. “Eeskuju mul küll ei olnud, aga kui apteegis sai käidud, siis mulle seal meeldis – see lõhn oli selline eriline,” õhkas Vapper.Naine tunnistas, et natuke oli ikka imelik küll, kui hommikul enam kuhugi kella peale minna polnud tarvis. Samas lisas, et ta on hommikune magaja ja õhtune tegutseja ning on hea tunne, et on vabadus magada. “Nüüd saab natukene puhata, varsti hakkavad kevadised aiatööd juba pihta,” selgitas ta.Seejärel ütles värskelt vabadust nautima hakanud endine apteeker, et tema viimane tööpäev jäi väga positiivselt meelde. “Kohal olid valla esindaja, perearst ja kolleegid. Sain nii palju lilli,” tõdes Vapper.Väga rõõmus meel on tal selle üle, et juba teist aastat õpib tema lapselaps samuti apteekriks. “Ta ennem ei öelnud, kui oli Tartu ülikooli sisse saanud. Ütlesin, et vaat kus tegelane!” sõnas ta, pakkudes, et ju tema selles eeskujuks oli. “Kolm aastat on veel käia, ju siis näeb, mis tast ükskord saab.”Vapperi endine kolleeg, Orissaare apteeker Karin Vakra kinnitas, et Luulega oli kindel tunne töötada. “Ta oli väga täpne ja põhjalik, samuti oskas ta, tänu aastatepikkusele kogemusele, kliente hästi nõustada,” rääkis ta.Sotsiaalmeedias valla lehel jagatud teate peale, et Vapper enam sealses apteegis ei tööta, kirjutasid valla elanikud, et nad ei kujuta apteeki Luuleta ettegi. Samuti rõhutati, et Luule oskas alati tarka nõu anda ning sooviti talle õnne ja tervist.

Veel artikleid samast teemast »