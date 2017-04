Uudised

Piret ja Tiiu ootavad Tallinnas liinile pääsemist (1)

Teisipäev, 04. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Teisipäev, 04. aprill 2017. FOTO: Mihkel Maripuu / Postimees Kõik pikisilmi oodatud uued parvlaevad on nüüd Eestisse jõudnud. Pühapäeval saabunud Tiiu ja eile pealinnas sildunud Piret saavad enne liinile asumist veel viimast lihvi.



Rohuküla-Heltermaa liinile siirduv Tiiu ristitakse 8. aprillil Hiiumaal ja asub reisijaid teenindama päev hiljem. Virtsu-Kuivastu liinile tulev Piret ristitakse 12. aprillil Tallinna Vanasadamas ja alustab tööd 13. või 14. aprillil.



TS Laevade juhi Kaido Padari sõnul on ettevõte saanud Türgi Sefine ja Poola Remontowa laevatehaselt kätte ka kõik laevade hilinemisega seotud leppetrahvid. Rohuküla-Heltermaa liinile siirduv Tiiu ristitakse 8. aprillil Hiiumaal ja asub reisijaid teenindama päev hiljem. Virtsu-Kuivastu liinile tulev Piret ristitakse 12. aprillil Tallinna Vanasadamas ja alustab tööd 13. või 14. aprillil.TS Laevade juhi Kaido Padari sõnul on ettevõte saanud Türgi Sefine ja Poola Remontowa laevatehaselt kätte ka kõik laevade hilinemisega seotud leppetrahvid.

Veel artikleid samast teemast »