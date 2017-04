Uudised

Linn ei avalda noorteka juhi konkursi dokumentatsiooni (1)

Teisipäev, 04. aprill 2017.



Autor: MM Teisipäev, 04. aprill 2017. Kuressaare linnavolikogu liige Anton Teras esitas linnavalitsusele päringu, milles palus linnal esitada eelmisel aastal läbi viidud Noortejaama juhi konkursi dokumentatsioon.



“Soovin dokumendid läbi lugeda ja teha eelmist kogemust arvesse võttes ettepanekud, mis suurendaksid võimalust leida väljakuulutatud konkursiga juht pikemaks ajaks kui 10 kuud,” märkis Teras pöördumises.



Teatavasti esitas veidi vähem kui aasta tagasi noortekeskuse juhi kohale konkursil väljavalituks osutunud ja varem kümme aastat Muhu avatud noortekeskust juhtinud Arnek Grubnik lahkumisavalduse, kuid pole lahkumise põhjusi siiani kommenteerida soovinud.



Seadusega kaitstud



Linnasekretär Eero Lapp vastas Anton Terase päringule, et voliniku küsitavad dokumendid kuuluvad isikuandmete kaitse seadusega kaitstavate andmete hulka ehk andmete hulka, mille väljastamine on seadusega kaitstud.



“IKS § 24 p 1 kohaselt tuleb andmed, mis ei ole enam eesmärkide saavutamiseks vajalikud, viivitamatult sulgeda või kustutada. Teid huvitava eelmisel aastal toimunud konkursiga oli eesmärk saavutatud ja kandideerijate andmed on suletud,” viitas Lapp seadusele, mille kohaselt ei või kandidaatide kohta kogutud andmeid kolmandatele isikutele väljastada.



“Pean kahjutundega nentima, et “õiglane, avatud ja tulemuslik juhtimine” on seekord realiseerunud selles, kuidas ei saaks volinikule küsitud materjale väljastada, kuigi loova mõtlemise ja tegutsemisega oleks kindlasti leidnud võimaluse, kuidas seda teha,” ei jäta Teras jonni.



