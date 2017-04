Uudised

Tüli naise pärast lõppes haiglas (3)

Teisipäev, 04. aprill 2017.



Autor: MM Teisipäev, 04. aprill 2017. Laupäeval toimus Valjala rahvamajas Saaremaa valdade spordiliidu kabeturniir, kus mõõtu võtsid erinevate valdade esindajad. Samal ajal kui kabetajad parimaid käike välja mõtlesid ja võitu taga ajasid, käis rahvamaja parklas tõsine lööming, millest mängu süvenenud kabetajad midagi ei näinud ega kuulnud.



Küll aga teadis üks pealtnägija rääkida, et tõepoolest läks turniiri ajal parklas löömaks. Juhtum leidis aset poole ühe paiku päeval. Politsei sai teate kell 12.36, et 43-aastane mees on peksa saanud. Juhtunu osas alustati kriminaalmenetlust.



Pool nägu verine



Pealtnägija sõnul oli kannatanu pool nägu verine. Kiirabi viis mehe linna esmaabi saama. Mees ise elab Tallinnas ja käib Soomes tööl. Valjalaga seob teda Jööri külas asuv suvekodu.



Kannatanu endaga ei õnnestunud Meie Maal eile paraku ühendust saada.

