Vabaerakonna Saaremaa piirkonda juhib Jaanika Jõgi (4)

Teisipäev, 04. aprill 2017.



Autor: MM Teisipäev, 04. aprill 2017. Vabaerakonna Saaremaa piirkonna üldkoosolekul valiti piirkonna esimeheks Jaanika Jõgi ning juhatuse liikmeteks Enn Meri ja Mikko Nõukas.



Ta on ka sõltumatu digitaalse häälekandja Meie Saaremaa looja ja omanik. Jaanika Jõgi on nelja tütre ema, noorim neist 13- ja vanim 30-aastane. “Saaremaa arenguks on vaja vähendada piiranguid Natura aladele, arendada öko- ja mereturismi, soosida igati ettevõtlust ja luua seeläbi töökohti,” arvab Saaremaa piirkonna uus esimees Jaanika Jõgi.Jaanika Jõgi on Saaremaa ettevõtja, kes tegeleb muu hulgas mahelamba- ja kitsekasvatuse ning kodumajutusega, on esimene kuppelkonstruktsioonide maaletooja Eestisse ning Saaremaa Päike ja Suvi brändi koordinaator Saare-maal.Ta on ka sõltumatu digitaalse häälekandja Meie Saaremaa looja ja omanik. Jaanika Jõgi on nelja tütre ema, noorim neist 13- ja vanim 30-aastane.

