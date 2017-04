Uudised

“Jahisärjel” püüti enam kui poolsada kilo kala (1)

Teisipäev, 04. aprill 2017.



Autor: Sigrid Osa Teisipäev, 04. aprill 2017. Pühapäeval toimunud “Jahisärjel” püüti kokku 50,55 kg kala. Foto: Vilmar Rei Pühapäeval toimus Kuke jõel traditsiooniline kevadine kalapüügivõistlus “Jahisärg”, mida toetas selle kevade kõige ilusam ilm.



Võistlus tõi kohale 59 kalapüüdjat, kes püüdsid üheskoos 50,55 kg kala. Lisaks oli võistlusel palju kaasaelajaid.



Laimjala vallavanem ja ühtlasi ürituse peakohtunik Vilmar Rei tõdes, et ilm oli super ja rahvast oli palju ning kalapüügivõistlus läks igati korda. Oli neid, kes said kala päris korralikult, kui ka neid, kel üldse ei näkanud.



Heatahtlik tögamine



Kalapüüdmist hinnati üld-, jahimeeste ja noorte arvestuses. Üldarvestuses tunnistati parimaks Tiit Laurits, kes püüdis 7,86 kg kala. Järgnesid Kauri Päästel 7,24 ja Kelli Rand 3,79 kiloga.



Noortest olid kolm paremat Raigo Rei 2,36, Magnus Toompuu 2,15 ja Tambet Päästel 2,12 kiloga. Jahimeeste arvestuses oli taas parim Tiit Laurits. Talle järgnes Rain Rohumägi 3,14 ja Ivar Kiivits 2,35 kiloga. Püügiaega oli kokku 2,5 tundi.



“Heatahtlik tögamine käis asja juurde. Eks siin oligi nii, et mõni ütles, et ju Tiit tegi sohki, aga kohtunikud ju valvasid,” rääkis Rei.



Kalamehed ise ütlesid, et võistluse juures ei ole kõige tähtsam mitte auhind, vaid au ja kuulsus ning kalamehejutud ja seltskond.



Tiit on võistluse kinni pannud viimased 2–3 aastat. Esikolmikusse on ta jõudnud igal aastal.



Tiit ütles, et on üritusel osalenud algusaastatest peale. Tänavust kalasaaki hindas ta normaalseks. Püütud kalad pani ta kodus soola.



Hingega asja juures



“Ega ei tohi püügisaladusi välja rääkida. Olen kutseline kalur. Peab olema õige koht ja õiged asjad – ussid ja konksud. Mul oli koht juba välja valitud. Hommikul sai vaatamas käidud, kus kala kõige paremini võtab,” rääkis Tiit.



Ta lausus, et õnne valem on hingega asja juures olemine ja olustiku eelnev uurimine.



“Iga spordialaga on nii, et harjutada tuleb. Meil võis olla üks õng ja üks konks. Kontrollimas käidi pidevalt, nii et ega sohki ei tee,” seletas Tiit.



