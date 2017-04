Uudised

Hoonete olukord kõigub seinast seina (2)

Esmaspäev, 03. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Esmaspäev, 03. aprill 2017. Janek Kudrjavtsev (vasakul), Rita Peirumaa, Tiiu Kazlaskene ja Kuressaare päästekomando päästja Toomas Silluste nentisid üheskoos, et pikka kasvu inimesel on suitsuandurit lihtsam vahetada või kontrollida. FOTO: Valmar Voolaid Märtsis Paides alguse saanud pääste- ja muinsuskaitseameti ühised nõustamiskülastused jõudsid eelmisel nädalal järjega Kuressaarde – kokku väisati üheksat majapidamist.



Esmalt võeti ühiselt ette Väike-Sadama tänav, kus kahel neljapäeval astuti etteteatamata sisse nii era- kui kortermajadesse, ühtlasi puhuti juttu ka Tarmo autopoe omanikuga.



Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor Rita Peirumaa ütles, et esimesel õhtul käidi neljas majas. “Mõnedes majades on korterid, kus kulub rohkem aega kui eramajas, et kõigiga kohtuda,” nentis ta.



Sel neljapäeval võeti ette sama tänav, et käia seal, kuhu esimesel korral sisse ei pääsetud. Teistkordsel katsel külastati veel viit majapidamist.



Käikude eesmärk on kontrollida, kas inimestel on kodus suitsuandurid ja vajadusel need paigaldada, samuti uurida, millises seisukorras on küttesüsteemid ning küsida, kui regulaarselt on kohal käinud korstnapühkija.



Teisalt tahetakse murda müüte, et päästeamet ja muinsuskaitse oleksid justkui mingid hirmsad tegelased, keda mingil juhul oma elamise ligi ei tasu lasta – äkki teevad veel mingeid ettekirjutusi või panevad keelud peale.



Huvitavad leiud



Anti hoopis tasuta nõu ning vastati kõikvõimalikele küsimustele. “Uuriti näiteks, milliseid toetusi on võimalik erinevatel juhtudel saada. Mõnel kinnistul on näiteks probleem, et kalded on kehvad, sest kõrvalkinnistult voolab hoovile vesi,” tõi Peirumaa näite.



Peirumaa lisas, et kui esimesel külaskäigul tuli tihti ette, et võõraid uksel nähes oli esmane reaktsioon tõrjuv, siis uuel katsel oldi ametnike vastu sõbralikumad. “Kõik majaomanikud ja üürnikud, kellega kohtusime, kutsusid meid lahkesti tuppa,” ütles ta.



Mitmes majas leidus huvitavaid ajaloolisi detaile ja ühes on veel alles ka mantelkorsten. Hoonete seisukord on aga varieeruv – seal, kus sees elatakse, on olukord oluliselt parem.



Suitsuandur ei puudunud Peirumaa sõnul ühestki majapidamisest, ent mõni vanem andur läks siiski vahetamisele ja paar andurit paigaldati juurde.



Siiski märkisid paljud majaomanikud, et vana hoonega on palju tööd ning selle kordategemine nõuab suurt raha. Muinsuskaitse omalt poolt tutvustas restaureerimistoetuste võimalusi ning julgustas inimesi nõu saamiseks nende poole pöörduma.



Väike-Sadama tänava elanik Aivo ütles, et tema vanavanemad elasid majas 1937. aastast ja tema asus sinna 1980-ndatel. Mees oma sõnul muudkui kõpitseb maja kallal, kuid tõdes, et ega väga julge majale kallale minnagi. “Siin ei julge kuskilt alustadagi – vaatad peale ja nutt tuleb silma, nii palju on teha,” tunnistas ta, lisades, et muinsuskaitse on teinud majale ka eeskirja, kuidas seda taastada võib.



Lakas peidus vintpüss



Majas peitub aga ka palju põnevat. “Isa rääkis, et lakas peaks olema vintpüss, aga ma pole seda veel leidnud,” seletas Aivo, lisades, et tegelikult on sealt vägagi palju asju välja tulnud.



Ta leidis näiteks I maailmasõja aegseid vorme. Pärast seda, kui ta lakast mitusada vanaaegset kaarti leidis, hakkas ta naine neid koguma. “Kaarte on saadetud igalt poolt maailmast ja osa tahtis üks vanakraamipood äragi osta.”



Ise korjab mees münte ja omab politsei luba tääkide ja padrunite kogumiseks. “Neid leiab juhuslikult. Soomest kirbuturult olen näiteks mõned toonud.”



Ühes teises majas elav Tiiu Kazlaskene kinnitas, et päästeamet ja muinsuskaitse on tema vastu alati väga sõbralikud olnud. “Kui 15 aastat tagasi siia kolisime, käskis muinsuskaitse eelmise omaniku poolt seina löödud laudise laiema vastu välja vahetada,” meenutas naine. Toona tuli lagunevas majas muidugi muudki teha, kui pelgalt fassaadikattega tegeleda.



Välikäimlate asemele ehitati maja taha juurdeehitis ning välja vahetati elektrisüsteem. Natuke jagelemist tuli aga Tiiu sõnul akende vahetamisel. “Lõpuks sain plastikaknad ette, mis siiani kenasti kestavad,” nentis ta, lisades, et kui nüüd vahetuseks läheb, pidavat muinsuskaitse soovima ikka puitaknaid.



Päästeameti Kuressaare päästepiirkonna meeskonnavanem Janek Kudrjavtsev tõdes, et neljapäeval külastatud majades võib üldiselt olukorraga küll rahule jääda, aga kindlasti mitte igal pool.



“Nagu meie praktika näitab, on kõige võti suhtumine. Õnneks on neid inimesi rohkem, kes aduvad turvalisuse vajalikkust ning püüavad teha kõik, mis on nende võimuses, et olukorda muuta ja meie nõuandeid kuulda võtta,” selgitas ta.

Kahjuks aga on tema sõnul neidki, kel on ükskõik, mis nende endi elus või ümbritsevas keskkonnas toimub. Nende suhtumist on raske või pea võimatu muuta.



Kudrjavtsev kinnitas, et kõik koostöövormid on päästeametile olulised. “Kui koostööpartnerite teenustest lähtuvad eesmärgid aitavad kaasa sellele, et meil hukkub või satub tuleõnnetustesse vähem inimesi, on koostöö kandnud hindamatut vilja,” oli ta kindel, lisades, et käesolevaga saavad inimesed nii küttekollete turvalisuse kui majade hoidmise ja korrastamise alal targemaks, misläbi väheneb oht inimeste eludele.



Muinsuskaitseamet teeb küll vahepeal pausi ja jätkab ringkäike mais, kuid päästeamet külastab kodusid aastaringselt.





***



Poolsada mantelkorstnat



Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor Keidi Saks kaar-distas mõned aastad tagasi maakonnas mantelkorstnate levikut, seisundit ja ülesehitust. Ta tunnistas, et pole Kuressaares veel näinud sellise kaarja ukseavaga mantelkorstnat kui nüüd ühes Väike-Sadama eramus. Kokku olevat tema teada mantelkorstnaid linnas alles 40–60.



Nõukogude aeg on teinud Saksa sõnul oma töö, kuid ta ei ütleks, et neid väga vähe alles on. Siiski selgitas ta, et pärast 19. sajandi kolmandat veerandit pole mantelkorstnaid enam ehitatud ning seetõttu tuleb neid kaitsta.



Tänapäeval on mantelkorstnate funktsioon muutunud. “Olen näinud, et neid on muudetud vanni-, söögi- ja magamistubadeks, sauna eesruumiks või sahvriks – see on ainult fantaasia küsimus, mis sinna paigutada,” arvas Saks. Esmalt võeti ühiselt ette Väike-Sadama tänav, kus kahel neljapäeval astuti etteteatamata sisse nii era- kui kortermajadesse, ühtlasi puhuti juttu ka Tarmo autopoe omanikuga.Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor Rita Peirumaa ütles, et esimesel õhtul käidi neljas majas. “Mõnedes majades on korterid, kus kulub rohkem aega kui eramajas, et kõigiga kohtuda,” nentis ta.Sel neljapäeval võeti ette sama tänav, et käia seal, kuhu esimesel korral sisse ei pääsetud. Teistkordsel katsel külastati veel viit majapidamist.Käikude eesmärk on kontrollida, kas inimestel on kodus suitsuandurid ja vajadusel need paigaldada, samuti uurida, millises seisukorras on küttesüsteemid ning küsida, kui regulaarselt on kohal käinud korstnapühkija.Teisalt tahetakse murda müüte, et päästeamet ja muinsuskaitse oleksid justkui mingid hirmsad tegelased, keda mingil juhul oma elamise ligi ei tasu lasta – äkki teevad veel mingeid ettekirjutusi või panevad keelud peale.Anti hoopis tasuta nõu ning vastati kõikvõimalikele küsimustele. “Uuriti näiteks, milliseid toetusi on võimalik erinevatel juhtudel saada. Mõnel kinnistul on näiteks probleem, et kalded on kehvad, sest kõrvalkinnistult voolab hoovile vesi,” tõi Peirumaa näite.Peirumaa lisas, et kui esimesel külaskäigul tuli tihti ette, et võõraid uksel nähes oli esmane reaktsioon tõrjuv, siis uuel katsel oldi ametnike vastu sõbralikumad. “Kõik majaomanikud ja üürnikud, kellega kohtusime, kutsusid meid lahkesti tuppa,” ütles ta.Mitmes majas leidus huvitavaid ajaloolisi detaile ja ühes on veel alles ka mantelkorsten. Hoonete seisukord on aga varieeruv – seal, kus sees elatakse, on olukord oluliselt parem.Suitsuandur ei puudunud Peirumaa sõnul ühestki majapidamisest, ent mõni vanem andur läks siiski vahetamisele ja paar andurit paigaldati juurde.Siiski märkisid paljud majaomanikud, et vana hoonega on palju tööd ning selle kordategemine nõuab suurt raha. Muinsuskaitse omalt poolt tutvustas restaureerimistoetuste võimalusi ning julgustas inimesi nõu saamiseks nende poole pöörduma.Väike-Sadama tänava elanik Aivo ütles, et tema vanavanemad elasid majas 1937. aastast ja tema asus sinna 1980-ndatel. Mees oma sõnul muudkui kõpitseb maja kallal, kuid tõdes, et ega väga julge majale kallale minnagi. “Siin ei julge kuskilt alustadagi – vaatad peale ja nutt tuleb silma, nii palju on teha,” tunnistas ta, lisades, et muinsuskaitse on teinud majale ka eeskirja, kuidas seda taastada võib.Majas peitub aga ka palju põnevat. “Isa rääkis, et lakas peaks olema vintpüss, aga ma pole seda veel leidnud,” seletas Aivo, lisades, et tegelikult on sealt vägagi palju asju välja tulnud.Ta leidis näiteks I maailmasõja aegseid vorme. Pärast seda, kui ta lakast mitusada vanaaegset kaarti leidis, hakkas ta naine neid koguma. “Kaarte on saadetud igalt poolt maailmast ja osa tahtis üks vanakraamipood äragi osta.”Ise korjab mees münte ja omab politsei luba tääkide ja padrunite kogumiseks. “Neid leiab juhuslikult. Soomest kirbuturult olen näiteks mõned toonud.”Ühes teises majas elav Tiiu Kazlaskene kinnitas, et päästeamet ja muinsuskaitse on tema vastu alati väga sõbralikud olnud. “Kui 15 aastat tagasi siia kolisime, käskis muinsuskaitse eelmise omaniku poolt seina löödud laudise laiema vastu välja vahetada,” meenutas naine. Toona tuli lagunevas majas muidugi muudki teha, kui pelgalt fassaadikattega tegeleda.Välikäimlate asemele ehitati maja taha juurdeehitis ning välja vahetati elektrisüsteem. Natuke jagelemist tuli aga Tiiu sõnul akende vahetamisel. “Lõpuks sain plastikaknad ette, mis siiani kenasti kestavad,” nentis ta, lisades, et kui nüüd vahetuseks läheb, pidavat muinsuskaitse soovima ikka puitaknaid.Päästeameti Kuressaare päästepiirkonna meeskonnavanem Janek Kudrjavtsev tõdes, et neljapäeval külastatud majades võib üldiselt olukorraga küll rahule jääda, aga kindlasti mitte igal pool.“Nagu meie praktika näitab, on kõige võti suhtumine. Õnneks on neid inimesi rohkem, kes aduvad turvalisuse vajalikkust ning püüavad teha kõik, mis on nende võimuses, et olukorda muuta ja meie nõuandeid kuulda võtta,” selgitas ta.Kahjuks aga on tema sõnul neidki, kel on ükskõik, mis nende endi elus või ümbritsevas keskkonnas toimub. Nende suhtumist on raske või pea võimatu muuta.Kudrjavtsev kinnitas, et kõik koostöövormid on päästeametile olulised. “Kui koostööpartnerite teenustest lähtuvad eesmärgid aitavad kaasa sellele, et meil hukkub või satub tuleõnnetustesse vähem inimesi, on koostöö kandnud hindamatut vilja,” oli ta kindel, lisades, et käesolevaga saavad inimesed nii küttekollete turvalisuse kui majade hoidmise ja korrastamise alal targemaks, misläbi väheneb oht inimeste eludele.Muinsuskaitseamet teeb küll vahepeal pausi ja jätkab ringkäike mais, kuid päästeamet külastab kodusid aastaringselt.***Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor Keidi Saks kaar-distas mõned aastad tagasi maakonnas mantelkorstnate levikut, seisundit ja ülesehitust. Ta tunnistas, et pole Kuressaares veel näinud sellise kaarja ukseavaga mantelkorstnat kui nüüd ühes Väike-Sadama eramus. Kokku olevat tema teada mantelkorstnaid linnas alles 40–60.Nõukogude aeg on teinud Saksa sõnul oma töö, kuid ta ei ütleks, et neid väga vähe alles on. Siiski selgitas ta, et pärast 19. sajandi kolmandat veerandit pole mantelkorstnaid enam ehitatud ning seetõttu tuleb neid kaitsta.Tänapäeval on mantelkorstnate funktsioon muutunud. “Olen näinud, et neid on muudetud vanni-, söögi- ja magamistubadeks, sauna eesruumiks või sahvriks – see on ainult fantaasia küsimus, mis sinna paigutada,” arvas Saks.

Veel artikleid samast teemast »