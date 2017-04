Uudised

UUS! Politsei ei tuvastanud purjus juhte

Laupäev, 01. aprill 2017.



Autor: Meelis Juhandi Laupäev, 01. aprill 2017. Nädalavahetusel teenindas Kuressaare politseijaoskond kokku 7 väljakutset, politseisse toimetati 1 inimene, kes paigutati ka kainenema. Heameel on tõdeda, et sõiduki juhtimiselt ei pidanud politsei kõrvaldama mitte ühtegi juhti.



31. märtsi õhtupoolikul kell 17.07 anti politseile teada liiklusõnnetusest, kus Kuressaare linnas oli otsa sõidetud liiklusmärgile ja sõiduk oli sündmuskohalt lahkunud. Politseipatrullil õnnestus tuvastada nii arvatav liiklusõnnetuse põhjustanud sõiduk, kui ka arvatav juht.



1 aprillil kell 12.36 tuli kuriteoteade Valjala vallast, et 43-aastane mees on peksa saanud. Juhtunu osas alustati kriminaalmenetlus.

