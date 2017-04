Uudised

Martin Helme Maria Kaljustest: EKRE-ga võitlemine tähendab, et meie teed lähevad lahku (8)

Laupäev, 01. aprill 2017.



Autor: MM Laupäev, 01. aprill 2017. EKRE aseesimees Martin Helme. FOTO: Delfi Meie Maa avaldab täismahus EKRE aseesimehe Martin Helme kommentaari EKRE Saaremaa piirkonna juhi Maria Kaljuste ja Jüri Derkuni parteist väljaviskamise kohta, mille Martin Helme avaldas reede hilisõhtul oma Facebooki lehel.



„Täna otsustas erakonna juhatus arvata liikmete hulgast välja Maria Kaljuste ja Jüri Derkuni. Loomulikult tõuseb kriitika ja süüdistused sõnavabaduse ning demokraatia maha surumisest.



Need süüdistused on pahatahtlikud ja ei kannata kriitikat.



Meie erakond on Eesti parteidest kõige demokraatlikuma põhikirjaga. Kõik ametid alates osakonna juhist lõpetades esimehe ja juhatusega valitakse igal aastal liikmete poolt uuesti. See tähendab, et kõik valitud ametid saavad liikmetelt igal aastal värske mandaadi. Lisaks on meil põhikirjaliselt ette nähtud sisevalimised valimisnimekirjade järjestuse paika panemiseks. Nii demokraatliku korda ei ole ühelgi teisel Eesti erakonnal.



Mis puutub sõnavabadusse, siis see on meie erakonnas elus ja terve. Meil toimuvad nii juhatuses kui volikogus sageli tõsised ja sisukad vaidlused. Aga need on vaidlused erakonna sees. Kui vaidlused on peetud ja otsused langetatud, minnakse ühiselt edasi, mitte ei minda FB seinale või meediasse oma rahulolematust väljendama. Kui see juhtub ühe korra ja kogemata, saab asja parandada. Kui aga inimene pühendab suurema osa oma sõnavabadusest avalikule vaidlusele omaenda erakonnaga, siis on ta ilmselgelt sattunud valesse erakonda.



Me peame poliitilist debatti iga päev, sageli päris teravalt. Sõnavabadusel pole suuremat ja pühendunumat kaitsjat Eestis kui meie erakond. Aga vaidlusi peame me inimestega, kes ei jaga meie eesmärke ja väärtusi, vaid kes on meie konkurendid või oponendid. Pühendunud ja süsteemne oponeerimine oma erakonna liikmete ja juhtidega tähendab seda, et ollakse end sisuliselt viimaste hulka arvanud.



