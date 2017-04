Uudised

EKRE juhatus viskas parteijuhiga vastuollu sattunud Maria Kaljuste parteist välja (12)

Laupäev, 01. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Laupäev, 01. aprill 2017. Maria Kaljuste ja talle saatuslikuks saanud Facebooki postitused. FOTO: Sigrid Osa Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna juhatus arvas erakonnast välja Maria Kaljuste ja Jüri Derkuni seoses erakonna maine kahjustamise ja heade tavade rikkumisega.



“Vastavalt põhikirjale kohustub iga erakonna liige olema eetiline, käituma väärikalt ja hoiduma erakonna kahjustavast tegevusest,” ütles erakonna aseesimees ja juhatuse liige Jaak Madison. “Kaljuste ja Derkun on oma tegevusega neid põhimõtteid korduvalt rikkunud.



Madisoni sõnul ei ole tegemist teisimõtlejale päitseid pähe panna. "Ent inimesed, kes pühendavad kogu oma energia avalikule sõdimisele erakonnaga, on eksinud erakonnaga.”



Veidi enne Kaljuste väljaviskamist teatas EKRE aukohus, et pooldab tema jätkamist partei ridades.



Maria Kaljuste on varem Meie Maale öelnud, et talle saadeti aukohtu poolt kuuepunktiline süüdistus, mida ta ise pidas naeruväärseks. “Põhiliselt heidetakse mulle ette oma arvamuse avaldamist Facebookis,” sõnas Kaljuste.



Juhatus hääletas Maria Kaljuste vastu, kui erakonna juht Mart Helme soovis Viimsi osakonna ülevõtmiseks erakonna juhatuses erakorraliselt Viimsi osakonda vastu võtta 17 uut liiget.



Kaljuste süüdistas avalikult Mart Helme abikaasat Helle-Moonika Helmet selles, et viimane viskas ta välja Facebooki grupist EKRE Sõprade Klubi. “Vastavalt põhikirjale kohustub iga erakonna liige olema eetiline, käituma väärikalt ja hoiduma erakonna kahjustavast tegevusest,” ütles erakonna aseesimees ja juhatuse liige Jaak Madison. “Kaljuste ja Derkun on oma tegevusega neid põhimõtteid korduvalt rikkunud.Madisoni sõnul ei ole tegemist teisimõtlejale päitseid pähe panna. "Ent inimesed, kes pühendavad kogu oma energia avalikule sõdimisele erakonnaga, on eksinud erakonnaga.”Veidi enne Kaljuste väljaviskamist teatas EKRE aukohus, et pooldab tema jätkamist partei ridades.Maria Kaljuste on varem Meie Maale öelnud, et talle saadeti aukohtu poolt kuuepunktiline süüdistus, mida ta ise pidas naeruväärseks. “Põhiliselt heidetakse mulle ette oma arvamuse avaldamist Facebookis,” sõnas Kaljuste.Juhatus hääletas Maria Kaljuste vastu, kui erakonna juht Mart Helme soovis Viimsi osakonna ülevõtmiseks erakonna juhatuses erakorraliselt Viimsi osakonda vastu võtta 17 uut liiget.Kaljuste süüdistas avalikult Mart Helme abikaasat Helle-Moonika Helmet selles, et viimane viskas ta välja Facebooki grupist EKRE Sõprade Klubi.

Veel artikleid samast teemast »