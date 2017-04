Uudised

Aukohus jäi Kaljuste poolele (1)

Laupäev, 01. aprill 2017.



Autor: MM Laupäev, 01. aprill 2017. Maria Kaljuste. FOTO: Valmar Voolaid Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) aukohus arutas erakonna juhatuse liikme ja Saaremaa ringkonna esimehe Maria Kaljuste sõnavõtte sotsiaalmeedias ega pidanud põhjendatuks tema erakonnast väljaarvamist.



Kaljustelt endalt ei õnnestunud eile kommentaari saada, sest ta viibis EKRE juhatuse koosolekul, mis põhiliselt keskendus 9. aprillil toimuva erakonna kongressi ettevalmistamisele.



Maria Kaljuste on varem Meie Maale öelnud, et talle saadeti kuuepunktiline süüdistus, mida ta ise pidas naeruväärseks. “Põhiliselt heidetakse mulle ette oma arvamuse avaldamist Facebookis,” sõnas Kaljuste.



Juhatus hääletas Maria Kaljuste vastu, kui erakonna juht Mart Helme soovis Viimsi osakonna ülevõtmiseks erakonna juhatuses erakorraliselt Viimsi osakonda vastu võtta 17 uut liiget.



