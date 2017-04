Uudised

Saarlasest kapten toob Pireti koduvetesse (6)

Laupäev, 01. aprill 2017.



Autor: Ines Vapper Laupäev, 01. aprill 2017. Täna Poolast Eesti suunas startiv parvlaev Piret lõpetab kõigi eelduste kohaselt oma teekonna esmaspäeval, maabudes Tallinna Vanasadamas. FOTO: TSLaevad Nii Türgi laevatehasest mõni nädal tagasi Eesti poole suuna võtnud parvlaev Tiiu kui Poolast startiv Piret peaksid mõlemad jõudma lähipäevil koduvetesse.



Parvlaeva Piret kaptenid on saarlasest meremees Ringo Koppel ja Andre Sisas, mõlemad mehed töötasid varem Saaremaa Laevakompaniis.



Pireti tehnilisse meeskonda kuuluvad järgmised ametid: kapten, vanemtüürimees, vanemmehaanik, elektrimehaanik, vahimehaanik, pootsman ja kolm madrust.



TS Laevad alustas neljapäeval Poola laevatehaselt Remontowa parvlaeva Piret vastuvõtmist, mis kujutab endast üleandmis-vastuvõtmise akti ja omandiõiguse ülemineku dokumentide vormistamist ning viimase osamakse tasumist.



Ainsaks väljakutseks ilm



Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro sõnul jõuavad mõlemad laevad Tallinna Vanasadamasse lähipäevil, kus, nagu ka teiste parvlaevade puhul, toimub laeva ettevalmistamine liiniliikluseks.

Eile käis Pireti kaptenitel veel laeva kibekiire ettevalmistamine väljasõiduks Eesti suunas.



“Teekond Poolast Eestisse võtab ühe päeva ja väljakutseks saab olla ainult ilm, mis praegu peaks reisi siiski soosima,” lisas Arro.



TS Laevade poolt võtavad laeva vastu laevandusvaldkonna juht – juhatuse liige Mart Loik ning peakapten-mereohutusjuht Jaanus Matso. Mart Loigu sõnul oldi eile veel klassiühingu poolt laevale vajalike sertifikaatide ootel.



Aprilli teises pooles liinile



“Poolas on kohal ka veeteede ameti esindaja, kes viib läbi laeva meresõiduohutuse alase auditi ajutise meresõiduohutuse korraldamise tunnistuse väljastamiseks ning peab kinnitama laeva vastavuse kehtivatele nõuetele,” lisas Loik.



Enne laevatehasest väljumist tuleb teha ka viimased ettevalmistused ehk läbi viia õppused meeskonnale ja varustada laev vee, toiduainete ja kütusega.

Parvlaev Piret hakkab reisijaid teenindama Virtsu–Kuivastu liinil ning kõigi eelduste kohaselt asub laev liinile aprilli teises pooles.



Türgi laevatehasest Eesti poole teel olev parvlaev Tiiu jõudis neljapäeva õhtul Kieli kanalisse ning heade ilmastikutingimuste korral jõuab Tiiu homme koduvetesse.



