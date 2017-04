Uudised

Ilm on jätkuvalt heitlik

Laupäev, 01. aprill 2017.



Autor: Sigrid Osa Laupäev, 01. aprill 2017. Sel nädalavahetusel ja tuleval nädalal on oodata heitlikku ilma. Täna võib Eesti ilmateenistuse andmetel päeva esimeses pooles sadada vihma. Pärastlõunal on oodata ilma selginemist. Hommikul ulatuvad kraadid 3–5, päeval 8–9. Pühapäeval tuleb soe ilm, sisemaal ja Kuressaares jäävad temperatuurid 10–12 vahele. Pühapäeva öösel on oodata suurt tuult.



“Tuul on pühapäeval põhjakaarest. Põhjarannikul võib olla jahedam,” ütles ilmateenistuse sünoptik Helve Meitern.



Tuleval nädalal õhutemperatuurid taas langevad. Esmaspäeval on oodata 7–10 kraadi. Ka öised temperatuurid kukuvad märkimisväärselt. Teisipäeva ja neljapäeva öösel võib tulla isegi paar miinuskraadi.



“Päeval on ikkagi soe. Kevad on asunud täiel rinnal teele,” sõnas Meitern.

Kolmapäeval ja neljapäeval läheb ilm veel jahedamaks. Saaremaal palju üle 5–6 soojakraadi ei tule. Samuti puhub jahe ja tugev loodetuul. Mõlemal päeval lubatakse ka sadu.



