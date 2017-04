Uudised

Laupäev, 01. aprill 2017.



Autor: MM Laupäev, 01. aprill 2017. Trukikoja direktor Hugo Lõhmus andis tänase lehe ilmumiseks endast kõik ja veelgi rohkem. FOTO: erakogu Täna peame teile, meie kallid lugejad, edastama siirad vabandused. Juhtus nii, et osa tänasest lehest saime trükitud Tallinnas, aga pealinnas unustati 1. ja 9. lehekülg masinast läbi lasta ning meil tuli kiiresti leida lahendus. Õnneks asub Meie Maa toimetuse õuel vana trükikoda – nii et kus häda kõige suurem, seal abi oma seina taga.



Kuna tavaline trükimasin oli kiires tellimustöös, tuli meil välja otsida vana tinaladu, üles soojendada rasked ladumismasinad ning käivitada iidne trükimasin. Oskajaid mehi meil juba jätkub eesotsas trükikoja juhi Hugo Lõhmusega.



Kõik tundus sujuvat, aga kui ajaleht trükimasina alt paistma hakkas, selgus, et mingil seletamatul kombel oli lehe päisesse lipsanud vana Kommunismiehitaja logo, samal ajal kui esikülje pildid olid imekombel värvilised! Kuna teha polnud enam midagi ja aeg surus takka, siis läks nagu läks. Kuid nagu ütleb tõejärgse ajakirjanduse põhireegel – tähtis on kontrollitud sisu, mitte välimus. Ja sisuga me ei valeta.



