Juhtmevaba peavõidu sai saarlane

Laupäev, 01. aprill 2017.



“Võit läks seekord väga õigesse peresse – Kuressaares elava särtsaka daami üks hobidest on reisimine ning juba kahe nädala pärast lähevad nad koos kaasaga värskelt võidetud juhtmevabadust nautima,“ teatas kampaania korraldaja. Auhind sisaldas endas uut mobiiltelefoni, juhtmeta kaasaskantavat kõlarit, WiFi ühendusega kaamerat jms. Lorenzi Facebooki lehe andmeil on Merisalu ka varem võitnud väiksemaid auhindu. Peavõit tuli talle aga rõõmsa üllatusena. Võit jõudis peresse tänu nende lemmiktootele Pomsticks ehk krõbedatele kartulipulkadele.“Võit läks seekord väga õigesse peresse – Kuressaares elava särtsaka daami üks hobidest on reisimine ning juba kahe nädala pärast lähevad nad koos kaasaga värskelt võidetud juhtmevabadust nautima,“ teatas kampaania korraldaja. Auhind sisaldas endas uut mobiiltelefoni, juhtmeta kaasaskantavat kõlarit, WiFi ühendusega kaamerat jms.

