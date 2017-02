Uudised

Mai Agan läheb USA rokilegendi David Crosbyga tuurile (1)

Reede, 03. veebruar 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Reede, 03. veebruar 2017. Mai Agan kohtus David Crosbyga mullu sügisel. FOTO: erakogu Saaremaalt pärit bassitüdruk Mai Agan läheb USA rokilegendi David Crosbyga aprillist kontserttuurile. Agan lendab Los Angelesse kuu aja pärast.



Folkrokibändide The Byrds ning Crocby, Stills & Nash laulja ja kitarristina tuntud David Crosby kutsus oma kevadisele turneele kaasa viis muusikust sõpra, kelle seas on ka bassimängija Mai Agan. Ettepaneku tuuril osaleda sai bassitüdruk poolteise aasta eest, mil rokikuulsus vaimustus tema bändi MaiGroup albumist.



Crosby ja Agan kohtusid esmakordselt 2015. aasta sügisel. Agani sõber, Ameerika multiinstrumentalist Greg Leisz andis Corsbyle tol ajal värske MaiGroupi albumi “You“, mis lumepalli veerema pani. Mõni nädal hiljem saatis Crosby poeg ja produtsent Aganile kirja, et nad soovivad teda oma uue plaadi tarvis mängima.



Selle nädala algul kuulutas Crosby välja kontserttuuri “David Crosby & Friends“, mis vältab 18. aprillist 26. maini. 75-aastas legendi ja Agana kõrval astuvad lavale klahvipillidel James Raymond, trummar Steve DiStanislao, kitarrist Jeff Pevar ning laulja ja klahvpillimängija Michelle Willis.



Esimesed kontserdid leiavad aset Californias. Tuur läbib veel 14 osariiki ning liigub läänerannikult idaranniku suunas.



Imetleb kirglikku põlemist



“Ma olen väga õnnelik. See on väga suur au. Olen selle mehe muusikat kuulanud väga palju oma elus. Ajast, kui ma suureks kasvasin ja kvaliteetsemat muusikat kuulama hakkasin, mitte ainult seda, mis tuleb kommertsraadiost,“ meenutas Agan.



Oma muusikalist teekonda alustades poleks ta kunagi uskunud, et ühel päeval õnnestub tal ühe oma nii suure eeskujuga lava jagada.



“Ma olen alati sügaval sisimas teadnud, et suured asjad on mind ootamas ja et minu armastus ja elu on muusikas. Aga ma ei osanud ette näha, kuidas ja kellega see juhtub ning mis teid pidi,“ rääkis Agan.



Agan imetleb seda, millise põlemisega Crosby muusikat teeb – mitte raha ega kuulsuse pärast, vaid sellepärast, et muusika on terve tema elu. Just selliseid muusikuid tahab ta Agana sõnul ka enda kõrvale. Kuuest seltskonda seobki kirg muusika vastu.



“Kindlasti ei värise mul laval mitte ainult jalg, vaid värisen üle kere, aga kui ma tunnen, et teen õiget asja, siis mul väga suurt lavakartust ei ole. Pigem ma naudin seda ja annan endast alati kõik. Usun, et kogu meie grupp on sündinud muusikasse,“ seletas Agan.



Saaremaad maha ei jäta



Basskitarrist imetleb Crosby puhul seda, et pärast nii pikka ja edukat karjääri pole mees jäänud loorberitele puhkama, vaid tahab saada iga päevaga aina paremaks. Rokilegend on öelnud, et pole oma elus olnud varem nii loomingulisel lainel kui nüüd.



“Muidugi võib küsida, et kui mängin koos ühe suurema elava legendiga, et mis siis edasi, aga ma arvan, et igasuguseid võimalusi tuleb ikka ja jälle ja alati ei pruugi kõige kuulsam nimi olla kõige ägedam kogemus. Ma olen pigem avatud südame ja kõrvadega, et teha muusikat, mida ma armastan. Usun, et mu nimi läheb lendu ka üle suure lombi ja ilmselt ootab mind seal mõned järgnevad aastad rohkem tööd,“ rääkis basskitarrist.



Rootsis elav Agan tõdes, et Saaremaa jääb tema jaoks alati kohaks, kuhu tulla.

“Juuri ei tohi kunagi ära unustada,“ kinnitas muusik. Alles pühkis ta Saaremaa tolmu jalgelt, kuid veetis siin terve kuu, kirjutades oma kooli lõputööd ja veetes aega vanaemadega. Juba praegu ootab ta järgmist korda, mil tal õnnestub taas Saaremaale tulla. Folkrokibändide The Byrds ning Crocby, Stills & Nash laulja ja kitarristina tuntud David Crosby kutsus oma kevadisele turneele kaasa viis muusikust sõpra, kelle seas on ka bassimängija Mai Agan. Ettepaneku tuuril osaleda sai bassitüdruk poolteise aasta eest, mil rokikuulsus vaimustus tema bändi MaiGroup albumist.Crosby ja Agan kohtusid esmakordselt 2015. aasta sügisel. Agani sõber, Ameerika multiinstrumentalist Greg Leisz andis Corsbyle tol ajal värske MaiGroupi albumi “You“, mis lumepalli veerema pani. Mõni nädal hiljem saatis Crosby poeg ja produtsent Aganile kirja, et nad soovivad teda oma uue plaadi tarvis mängima.Selle nädala algul kuulutas Crosby välja kontserttuuri “David Crosby & Friends“, mis vältab 18. aprillist 26. maini. 75-aastas legendi ja Agana kõrval astuvad lavale klahvipillidel James Raymond, trummar Steve DiStanislao, kitarrist Jeff Pevar ning laulja ja klahvpillimängija Michelle Willis.Esimesed kontserdid leiavad aset Californias. Tuur läbib veel 14 osariiki ning liigub läänerannikult idaranniku suunas.“Ma olen väga õnnelik. See on väga suur au. Olen selle mehe muusikat kuulanud väga palju oma elus. Ajast, kui ma suureks kasvasin ja kvaliteetsemat muusikat kuulama hakkasin, mitte ainult seda, mis tuleb kommertsraadiost,“ meenutas Agan.Oma muusikalist teekonda alustades poleks ta kunagi uskunud, et ühel päeval õnnestub tal ühe oma nii suure eeskujuga lava jagada.“Ma olen alati sügaval sisimas teadnud, et suured asjad on mind ootamas ja et minu armastus ja elu on muusikas. Aga ma ei osanud ette näha, kuidas ja kellega see juhtub ning mis teid pidi,“ rääkis Agan.Agan imetleb seda, millise põlemisega Crosby muusikat teeb – mitte raha ega kuulsuse pärast, vaid sellepärast, et muusika on terve tema elu. Just selliseid muusikuid tahab ta Agana sõnul ka enda kõrvale. Kuuest seltskonda seobki kirg muusika vastu.“Kindlasti ei värise mul laval mitte ainult jalg, vaid värisen üle kere, aga kui ma tunnen, et teen õiget asja, siis mul väga suurt lavakartust ei ole. Pigem ma naudin seda ja annan endast alati kõik. Usun, et kogu meie grupp on sündinud muusikasse,“ seletas Agan.Basskitarrist imetleb Crosby puhul seda, et pärast nii pikka ja edukat karjääri pole mees jäänud loorberitele puhkama, vaid tahab saada iga päevaga aina paremaks. Rokilegend on öelnud, et pole oma elus olnud varem nii loomingulisel lainel kui nüüd.“Muidugi võib küsida, et kui mängin koos ühe suurema elava legendiga, et mis siis edasi, aga ma arvan, et igasuguseid võimalusi tuleb ikka ja jälle ja alati ei pruugi kõige kuulsam nimi olla kõige ägedam kogemus. Ma olen pigem avatud südame ja kõrvadega, et teha muusikat, mida ma armastan. Usun, et mu nimi läheb lendu ka üle suure lombi ja ilmselt ootab mind seal mõned järgnevad aastad rohkem tööd,“ rääkis basskitarrist.Rootsis elav Agan tõdes, et Saaremaa jääb tema jaoks alati kohaks, kuhu tulla.“Juuri ei tohi kunagi ära unustada,“ kinnitas muusik. Alles pühkis ta Saaremaa tolmu jalgelt, kuid veetis siin terve kuu, kirjutades oma kooli lõputööd ja veetes aega vanaemadega. Juba praegu ootab ta järgmist korda, mil tal õnnestub taas Saaremaale tulla.

Veel artikleid samast teemast »