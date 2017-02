Uudised

Tasuta transport nõuaks riigilt veerand miljonit

Reede, 03. veebruar 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sirli Tooming Reede, 03. veebruar 2017. Kui maakonnas oleks tasuta ühistransport, ei peaks bussijuhid kulutama aega piletimüügi peale ning saaksid keskenduda oma põhitegevusele. FOTO: Valmar Voolaid Eile saatsid maavanemad oma ühise ettepaneku minister Kadri Simsonile pärast seda, kui majandusminister oli meedias väitnud, et tasuta ühistranspordi käivitamise peamisteks takistusteks on maavalitsuste soovimatus teemaga tegeleda.



”No see ei vasta ju tõele,” naeris Saare maakonna endine maavanem Kaido Kaasik suure häälega. ”Saare maavalitsus tegi koostööettepaneku juba kolm aastat tagasi. Kuna piletitulu järjest kahaneb, oleks mõistlik moodustada logistiline süsteem, kus on ühildatud nii maakonnasisene õpilas- kui sotsiaaltransport.”



Kogemused olemas



Kaasik meenutas kogemust vallavanemana, kui Valjala vald suutis transporditeenuse pakkujatega koostöös toona kokku hoida ligikaudu 300 000 krooni. Seega on maakonnas positiivseid näiteid olemas, mida tutvustati tookord ka teistele.



Kuigi üleminek tasuta ühistranspordile kõigis maakondades nõuab teatavat tehnilist ettevalmistust, on maavanemad valmis enda poolt tegema kõik vajalikud korraldused, et käivitada tasuta reisijatevedu maakonnaliinidel hiljemalt 1. maist 2017, kinnitas ministrile maavalitsuste ühist sõnumit koordineerinud maavalitsuste esindaja, Põlva maavanem Igor Taro.



Maavanemate arvates eeldab tasuta ühistranspordile üleminek kõigis maakondades tehniliselt vaid varem kehtestatud piletihindade tühistamist ja uute andmete kandmist piletimüügi infosüsteemi.



”Korralduse saab tühistada ühe tööpäevaga ning piletimüügi info suudab teenusepakkuja kõigis andmebaasides vahetada hiljemalt 14 päeva jooksul – need on asjad, mis konkreetselt sõltuvad maavalitsustest,“ sõnas Taro.



”Järgmisena tuleb majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumil eraldada maanteeametile vahendid piletimüügist saadava tulu hüvitamiseks vedajatele.”

Küsimus on eraldises



Saare maakonna maasekretäri maavanema ülesannetes Jaan Leivategija hinnangul on Saare maakonnas ühistranspordi piletitulu ligikaudu 25–26% liini kuludest ja kui riik on valmis perioodil 1. maist kuni käesoleva aasta lõpuni katma ca 258 000 eurot, oleks tasuta ühistranspordile üleminek igati mõeldav juba sel aastal.



Seni on reisijatevedu maakondlikel liinidel korraldanud valdavalt maavalitsused ning neljas maakonnas ühistranspordikeskused. Kuigi ühistranspordikeskused ülejäänud maakondades on alles planeerimisjärgus ning valitsus näeb ette maavalitsuste kaotamise 1. jaanuarist 2018, pole see maavanemate kinnitusel takistuseks tasuta reisijateveo rakendamiseks juba sel aastal.



”Kindlasti on see arutelu koht ja teoreetiliselt võib Saare maakonna ühistransporti korraldada ka mujalt. Siiski ei näe ma põhjust, miks peaks selle maakonnast välja viima, seda enam, et valitsuse esimene väljaütlemine oli, et ühistranspordi korraldamine koos riigipoolse toetusega antakse üle kohalikule omavalitsusele.”



Testperiood Saaremaal



Pealegi on tehniline valmidus ja võimekus olemas ning kui valitsus selle ütluse juurde jääb, suudab ka uus, ühinenud omavalitsus selle ära korraldada, väljendas Leivategija oma seisukohta. Ta lisas, et tänu selgetele maakonnapiiridele oleks tasuta sõiduõiguse süsteemi siin hõlbus ka katsetada.



Ka endine Saare maavanem leiab, et Saare maakonnas oleks hea võimalus teha pilootprojekt enne uut hanget, mis korraldatakse 2019. aastal. ”Nõnda saab teada, kas reisijate arv suureneb ja kuidas süsteem toimib ning selle põhjal ka hanketingimused seada.” Kaasik ei poolda transpordikeskuse maakonnast välja viimist Pärnusse või koguni Tallinnasse. ”Sellisel juhul kaotab teenuse vajaja,” on ta veendunud. ”No see ei vasta ju tõele,” naeris Saare maakonna endine maavanem Kaido Kaasik suure häälega. ”Saare maavalitsus tegi koostööettepaneku juba kolm aastat tagasi. Kuna piletitulu järjest kahaneb, oleks mõistlik moodustada logistiline süsteem, kus on ühildatud nii maakonnasisene õpilas- kui sotsiaaltransport.”Kaasik meenutas kogemust vallavanemana, kui Valjala vald suutis transporditeenuse pakkujatega koostöös toona kokku hoida ligikaudu 300 000 krooni. Seega on maakonnas positiivseid näiteid olemas, mida tutvustati tookord ka teistele.Kuigi üleminek tasuta ühistranspordile kõigis maakondades nõuab teatavat tehnilist ettevalmistust, on maavanemad valmis enda poolt tegema kõik vajalikud korraldused, et käivitada tasuta reisijatevedu maakonnaliinidel hiljemalt 1. maist 2017, kinnitas ministrile maavalitsuste ühist sõnumit koordineerinud maavalitsuste esindaja, Põlva maavanem Igor Taro.Maavanemate arvates eeldab tasuta ühistranspordile üleminek kõigis maakondades tehniliselt vaid varem kehtestatud piletihindade tühistamist ja uute andmete kandmist piletimüügi infosüsteemi.”Korralduse saab tühistada ühe tööpäevaga ning piletimüügi info suudab teenusepakkuja kõigis andmebaasides vahetada hiljemalt 14 päeva jooksul – need on asjad, mis konkreetselt sõltuvad maavalitsustest,“ sõnas Taro.”Järgmisena tuleb majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumil eraldada maanteeametile vahendid piletimüügist saadava tulu hüvitamiseks vedajatele.”Küsimus on eraldisesSaare maakonna maasekretäri maavanema ülesannetes Jaan Leivategija hinnangul on Saare maakonnas ühistranspordi piletitulu ligikaudu 25–26% liini kuludest ja kui riik on valmis perioodil 1. maist kuni käesoleva aasta lõpuni katma ca 258 000 eurot, oleks tasuta ühistranspordile üleminek igati mõeldav juba sel aastal.Seni on reisijatevedu maakondlikel liinidel korraldanud valdavalt maavalitsused ning neljas maakonnas ühistranspordikeskused. Kuigi ühistranspordikeskused ülejäänud maakondades on alles planeerimisjärgus ning valitsus näeb ette maavalitsuste kaotamise 1. jaanuarist 2018, pole see maavanemate kinnitusel takistuseks tasuta reisijateveo rakendamiseks juba sel aastal.”Kindlasti on see arutelu koht ja teoreetiliselt võib Saare maakonna ühistransporti korraldada ka mujalt. Siiski ei näe ma põhjust, miks peaks selle maakonnast välja viima, seda enam, et valitsuse esimene väljaütlemine oli, et ühistranspordi korraldamine koos riigipoolse toetusega antakse üle kohalikule omavalitsusele.”Pealegi on tehniline valmidus ja võimekus olemas ning kui valitsus selle ütluse juurde jääb, suudab ka uus, ühinenud omavalitsus selle ära korraldada, väljendas Leivategija oma seisukohta. Ta lisas, et tänu selgetele maakonnapiiridele oleks tasuta sõiduõiguse süsteemi siin hõlbus ka katsetada.Ka endine Saare maavanem leiab, et Saare maakonnas oleks hea võimalus teha pilootprojekt enne uut hanget, mis korraldatakse 2019. aastal. ”Nõnda saab teada, kas reisijate arv suureneb ja kuidas süsteem toimib ning selle põhjal ka hanketingimused seada.” Kaasik ei poolda transpordikeskuse maakonnast välja viimist Pärnusse või koguni Tallinnasse. ”Sellisel juhul kaotab teenuse vajaja,” on ta veendunud.

Veel artikleid samast teemast »