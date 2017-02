Uudised

Selveri kampaanias annetati laste raviks 3500 eurot

Reede, 03. veebruar 2017.



Autor: Pamela Talzi Reede, 03. veebruar 2017. Saare Selveri juhataja Iige Laesi peal demonstreeriti, kui kiiresti ja hõlpsalt selle monitoriga saab vererõhku ja hapniku saturatsiooni mõõta. FOTO: Valmar Voolaid Selver andis eile Kuressaare haiglale üle juba 14. korda toimunud heategevuskampaania “Koos on kergem“ raames kogutud toetusraha 3500 eurot.



Raha koguti kõikides maakondades, kus Selverid olemas on. Igalt 1. novembrist 2. jaanuarini tehtud ostult kogunes arvestatav summa ning koostööpartnerid Kalev, Tartu Mill, Sensodyne ja Prike andsid samuti oma panuse.



Lisaks oli võimalus toetada ka raha korjanduskasti jättes. “Kuna sularaha kasutamise osakaal aina väheneb, on ka korjanduskastidesse kogunenud summad vähenenud,“ tõdes toetusraha üle andnud Saare Selveri juhataja Iige Laes.



Nii nagu kogu Eestis koguti sedakorda rekordsumma, 123 800 eurot, on toetused suurenenud iga aastaga ka Saaremaal. Tänavu anti Kuressaare haigla lasteosakonnale üle 3500 eurot, mis oli 42 eurot enam kui mullu, 2015. aastal koguti 3316 eurot toetusraha. Möödunud aastal kogunes üle riigi kokku 113 500 eurot.



“Toetamine selles kampaanias on inimestele nii mugavaks tehtud – sa ei märkagi, et heateo teed,“ tõdes Laes, lisades, et putru söövad ju kõik ja jõuluajal kasvab ka isu maiustuste järele.



Kuressaare haigla juht Märt Kõlli tänas Selverit kampaania vedamise eest ning ütles, et nüüd jääb ainult üle loota, et saare peal jätkuks neid lapsi, keda aidata.



Haigla ravijuht Marje Nelis selgitas, et kuigi jälgimismonitorid on neil kasutusel olnud pikalt, viidi kuu aega tagasi nn masinapargis läbi uuenduskuur. Laste jaoks vajaminev veidi erilisem aparaat, kus väiksem vererõhu mõõtmise aparaat ning mansett, jäi esialgu siiski ostmata.



"Uue aparaadiga saab jälgida südame tegevust, mõõta vererõhku, hapniku saturatsiooni ja vajadusel ka temperatuuri," kirjeldas Nelis, lisades, et monitor on kerge, ratastel liikuva statiiviga, mida saab hõlpsasti ühest palatist teise liigutada.

