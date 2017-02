Uudised

Pärjad Tartu rahu aastapäevaks

Reede, 03. veebruar 2017.



Autor: MM Reede, 03. veebruar 2017. FOTO: Valmar Voolaid Eile asetati Kuressaares Eesti Vabadussõjas langenute mälestussambale pärgi. Sellega tähistati 2. veebruaril 1920 sõlmitud Tartu rahulepingu aastapäeva.



Traditsiooniliselt ei osale sellisel üritusel suuri rahvamasse, aga kohal olid linnapea Madis Kallas, maavanema asendaja Jaan Leivategija, Kaitseliidu Saaremaa maleva pealik Gunnar Havi jt.



Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel Tartus sõlmitud rahvusvahelise lepinguga lõpetati Vabadussõda, määrati Eesti idapiir ning Nõukogude Venemaa tunnustas Eesti Vabariigi iseseisvust.



Naiskodukaitse Saaremaa ringkond avas eile organisatsiooni tegevust kajastava fotonäituse parvlaeval Tõll. Näitus jääb Tõllul avatuks veebruarikuu lõpuni.



