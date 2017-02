Uudised

Saaremaa noorteprojekt sai kohalikul tasandil aasta sündmuseks

Reede, 03. veebruar 2017.



Autor: Pamela Talzi Reede, 03. veebruar 2017. Mailis Repsilt (paremalt kolmas) võttis kohalikul tasandil aasta sündmuse tänukirja üle RIBS-projektis aktiivne osaleja Greete Paaskivi (vasakult kolmas). FOTO: haridus- ja teadusministeerium Haridus- ja teadusminister Mailis Reps tunnustas kolmapäeval Balti jaama paviljonis toimunud tseremoonial 11. korda noortevaldkonna silmapaistvamaid tegijaid. Kohalikul tasandil aasta sündmuse tiitli tõi Saaremaale RIBS (Rolling Images in Business Startups – toim) projekt.



MTÜ Kinobussi, Saaremaa arenduskeskuse ning Kuressaare linnavalitsuse eestvedamisel ellu kutsutud rahvusvahelise projekti abil saavad gümnaasiuminoored teadmisi nii meediast kui ettevõtlusest ja osaleda väliskoolitustel.



Auhinda käis pealinnas vastu võtmas RIBS-projekti aktiivne osaleja, Kuressaare gümnaasiumi abiturient Greete Paaskivi.



Greete tunnistas, et autasustamisel oli tunne väga hea, kuid kui ta lavale kutsuti, hakanud süda puperdama. “Ütlesin paar sõna ja ei olnud midagi hullu,“ sõnas ta rõõmsalt.



RIBS-projekt on neiu meelest olnud väga lahe. “Mulle kui osalejale on see väga palju andnud, et julgeksin midagi ette võtta ja ära teha.“



Kokku jagati tunnustusi 11 kategoorias: noorsootöötaja, noortevaldkonna sõber, noorteühendus, sündmus noorsootöös üleriigilisel ja kohalikul tasandil, huvikool, kohalik omavalitsus, noortelaager, noortemalev, noortekeskus ning osaluskogu.



Noortevaldkonnas töötab üle Eesti ligikaudu 5000 inimest. Kokku esitati tunnustamiseks 183 kandidaati, keda hindas valdkonna esindajatest ja noortest koosnev komisjon.





Noorsootöötaja: Tartu Lille Maja noortekeskuse direktor Hele Riit

Noortevaldkonna sõber: Briti suursaadik Eestis aastatel 2012–2016 Chris Holtby

Noorteühendus: Karksi-Nuia August Kitzbergi nimelise gümnaasiumi õpilasesindus

Sündmus noorsootöös üleriigilisel tasandil: Noortepäev 2016

Sündmus noorsootöös kohalikul tasandil: rahvusvaheline noorte ettevõtlus- ja meediaprojekt RIBS

Huvikool: Põlva muusikakool

Kohalik omavalitsus: Saue linn

Noortelaager: Lastekaitse Liidu Ida-Virumaa osakonna Remniku lastelaager

Noortemalev: Rae õpilasmalev

Noortekeskus: Paide avatud noortekeskus

Osaluskogu: Lääne-Virumaa noortekogu

Pikaajaline panus noortevaldkonda:

Eesti Euroopa Liidu eesistumise eel ja ajal noorteküsimuste nõunik Eesti Vabariigi Alalises Esinduses Euroopa Liidu juures Ülly Enn

Viimsi vallavalitsuse noorsootöö koordinaator ning MTÜ Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatuse liige Kadi Bruus

