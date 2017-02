Uudised

Veeteede amet registreeris kuus laevaõnnetust

Reede, 03. veebruar 2017.



Autor: MM Reede, 03. veebruar 2017. Veeteede amet registreeris möödunud aastal üheksa juhtumit laevadega, mille hulgas oli kuus laevaõnnetust. Näiteks puudutas 15. oktoobril Eesti lipuga katamaraan Runö Ringsu sadamast väljumisel põhja.



“See, et raskeid ja ka inimohvritega lõppenud õnnetusi suurtel laevadel ei ole, näitab, et professionaalse meresõidu ohutus on Eestis kõrge,“ ütles veeteede ameti meresõiduohutuse teenistuse juht Marek Rauk.



Suurematest õnnetustest purunes eelmise aasta 24. jaanuaril Eesti lipu all sõitval parvlaeval Wrangö generaatori diiselmootor.

