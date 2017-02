Uudised

Muhu aasta teole kuus kandidaati

Reede, 03. veebruar 2017.



Autor: MM Reede, 03. veebruar 2017. Kolmapäev oli viimane tähtaeg esitada Muhu vallavalitsusele ettepanekuid aastapreemiate määramiseks.



Hariduspreemiale on esitatud üks nominent kolm korda ja lisaks veel kuus kandidaati, spordipreemiale kandideerib viis nominenti ja kultuuripreemiale seitse.

Antakse välja ka tunnustus aasta tegu ja selle saamiseks on esitatud üks nominent viiel korral ning lisaks veel viis kandidaati.



EV 99. aastapäevale pühendatud pidulik kontsert ja 2016. aasta preemiate üleandmine toimub 24. veebruaril Muhu põhikoolis.

