UUS! Veokijuhid ei ole rahul uue praami mahutavusega (1)

Kolmapäev, 01. veebruar 2017.



Autor: Ahto Jakson Kolmapäev, 01. veebruar 2017. FOTO: Valmar Voolaid Pidevalt mandri vahet sõitvad raskeveokijuhid ei ole rahul uue parvlaeva Tõll veokite mahutavusega ning peavad seda oluliselt kehvemaks kui parvlaeval Hiiumaa.



Kolm korda uue parvlaevaga Tõll sõitnud veokijuht Armand Lokna võrdles uut laeva Poola mööbliga.



“Kui lähed poest Poola mööblit ostma, siis hinna poolest tead, et ostad Poola mööblit, ega seal väga suuri lootusi ei ole,” rääkis Lokna.



“Autosid mahub ligi 40 vähem kui parvlaevale Hiiumaa. Praegu sõidaks nagu Kõrgelaiuga. Ka laadimisaeg on samasugune. Hiiumaa on kõvasti kvaliteetsemalt ehitatud kui Tõll,” ei olnud Lokna rahul. Tema ootused olid kõrgemad, kui reaalsus näitab. “Eks see ole näha, mis suvel suurürituste ajal olema hakkab.”



Ta prognoosis, et esmaspäeviti hakkab kindlasti Kuivastus veokeid maha jääma. “Sel päeval on kõige rohkem autosid, sest siis sõidavad kõik mujale tööle. Neljapäeval-reedel hakkab sama trall Virtsu poolt,” prognoosis Lokna.



Teine veokijuht Jaanus Paju arvas sama, et Hiiumaa tundus olevat parem parvlaev, Tõll olevat tema hinnangul ehitatud rohkem sõiduautode tarvis. “Reisijate jaoks on ehitatud tohutu ala ja istmekohti täis tikitud nagu pikasõidulaev,” ütles Paju.



Aega uuele praamile sõitmisel võtab tema sõnul seegi, et puudub niiöelda kõhusisene tekk. “Kõik autod peavad Tõllult maha sõitma, enne kui teised peale saavad. Hiiumaal lasti ülemiselt tekilt autod maha sõita ja seejärel, kui hakati alt laskma, sõitsid samal ajal autod ülemisele tekile,” kirjeldas Paju.



Kaks rivi veokeid nelja asemel



“Veokaid mahub ainult kaks rivi peale ja keskele kaubik ainult siis, kui peeglid kokku klappida,” kirus üks veokijuht uut parvlaeva. Masinast välja ronimine on tema sõnul keeruline, kuna uks läheb vastu rõdu. “Jooned maas on ainult sõidukatele, veokamehed peavad tunde järgi panema ja kui natukenegi tähelepanu hajub, oled juba külgepidi rõdu sees.”



Veokijuht tahab teada, mitu veoautot ja sõiduautot praamile korraga peale mahub. “Leedo praamidel pannakse neli rivi veokaid peale, see teeb Kuivastu kai pealt peaaegu kaks rivi. Ja ikka on sadamas järjekorrad. Nüüd saavad veokad veel kauem vahtida,” ennustas veokijuht.



TS Laevade andmetel on Tõllul veoauto raja laius 345 cm ja kõik sõiduautorajad 240 cm laiad. “Ühelt poolt märgib veoauto rada roheline ja teiselt poolt kollane tsentraalne sõiduautoraja piirjoon. Ruumi on seal kahe kõrvuti seisva veoauto puhul piisavalt,” märkis AS-i Tallinna Sadam turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro.



Koha broneerimine on võimatu



Üks veokijuht kommenteeris, et Leedo laevale mahub ca 20 veokat pluss keldritäis väikseid ja tekile ka natuke. “Hommikune, 7.20 praam on veokameeste populaarseim praam. Nüüd jäävad pooled maha. Ma olen kaks korda maha jäänud 11.50 praamist, kuna veokaid on nii palju, pluss bussid,” lausus veokijuht.



Veoauto jaoks internetis praamile koha broneerimine olevat tema sõnul võimatu ülesanne, kuna programm laseb niiöelda bookida ca kolm veokat ühele praamile. “Tahtsin kella 18 praamile Virtsust piletit netist bookida, aga ei lase – limiit täis,” tõi veokijuht näite. “Miks on ridade ees valgusfoorid? Ootad ja jälgid, millal roheliseks läheb ja juba sadamatöötaja kolgib uksele, et mine nüüd, mida sa vahid? Tuli jääbki punaseks...,“ käis juht välja veel ühe negatiivse kogemuse.



TS Laevade müügi- ja teenusevaldkonna juhi Pille Kauberi sõnul mahutavad uued parvlaevad 150 sõiduautot. Laevad saavad maksimaalselt peale võtta 12 suurt sõidukit, lisaks mahub väiksemaid sõidukeid. Täpsem suurte ja väikeste masinate mahutavus koos olenevat konkreetsest olukorrast.



Tõllul kõige rohkem 129 sõidukit



“Näiteks jaanuarikuus oli parvlaeval Tõll kõige rohkem sõidukeid (nii suuri kui väikseid kokku) 27. jaanuaril Virtsust väljunud reisil – 129 ja Heltermaalt 29. jaanuari reisil parvlaeval Leiger – 133,” otsis Kauber andmed välja.



Tuginedes kapteni logide statistikale, ei ole Kauberi kinnitusel Kuivastust kell 7.20 reisilt jaanuaris ühtegi sõidukit maha jäänud. “Kell 11.50 ei ole meil reisi ühelgi liinil, seega ei saa neid andmeid kontrollida,” ütles Kauber.



Valgusfoore pidas TS Laevad sõiduridade ees vajalikuks, sest read avatakse vastavalt laadimisprotsessile ja hetke olukorrale. “Et mahutada maksimaalne arv sõidukeid, on tavapärane, kui vahel võetakse mõnest reast teatud arv sõidukeid, aga rida tervenisti ei avata. Sellisel juhul pöördub meie teenindaja kail otse sõidukijuhi poole ja palub laevale sõita,” selgitas Kauber.



TS Laevade väitel koosneb nende meeskond parimatest teenindajatest nii kail kui laeval ja reisijad ei pea muretsema, sest kogu laadimisprotsess ja töökorraldus toimivat professionaalselt.



