Ametnikud tegid politseimajas grupitööd

Neljapäev, 02. veebruar 2017.



Autor: Sirli Tooming Neljapäev, 02. veebruar 2017. Eile kogunesid Saaremaa piirkonna Kuressaare politseimajja politsei- ja piirivalveameti ametnikud, kohalike omavalitsuste lastekaitse- ja sotsiaaltöötajad ning sotsiaalkindlustusameti ametnikud ajurünnakule.



Ajurünnaku, mille käigus valmib analüüs, eesmärk on sisendi andmine andme- ja teabevahetuslahenduse kontseptsiooni koostamisse.



”Ametnikud kasutavad andmete sisestamiseks ja päringuteks riskis olevate isikute ja perede kohta erinevaid andmebaase. Selleks, et olulist infot omavahel vahetada, on vajalik erinevaid ametkondi eraldi teavitada kas Delta, e-maili või telefoni teel,” ütles ajurünnaku korraldaja, Kuressaare politseijaoskonna piirkonnavanem Meelis Juhandi.



Uus lahendus lihtsustab



”Tänaste grupitööde tulemusena valmiv analüüs selgitab välja infovahetuse hetkeolukorra ja kirjeldab, kuidas vahetatakse andmeid kohalike omavalitsuste lastekaitse- ja sotsiaaltöötajate, politseiametnike ja sotsiaalkindlustusameti töötajate vahel,” kirjeldas Juhandi.



Väljatöötatava kontseptsiooni alusel luuakse lahendus, mis lihtsustab ja muudab tulemuslikumaks infovahetuse ja juhtumikorralduse. Loodav lahendus aitab tulevikus paremini planeerida sekkumist, pakub riskis olevatele isikutele ja peredele, sealhulgas noortele, kiiremat ja tõhusamat toetust ja teenuseid nende probleemide lahendamisel. Lisaks tuuakse välja infovahetuse kehtivad seaduslikud alused.



”Praegu toimib andmebaas piirkonna- ja juhtumipõhiselt. Loodava lahenduse järele, mis oleks kiirem ja lihtsam tervik, on tõesti vajadus,” ütles Kuressaare linna sotsiaalosakonna juhataja Kairit Lindmäe.



”Tänase grupitöö käigus jõudsime selleni, et kaasata tuleks ka perearste, ohvriabi, kriminaaltöötajaid, töötukassa ja teisigi koostööpartnereid. Et üleüldine infovahetus oleks tõhusam.”



Tänavu veebruarist aprillini tehakse ringsõite ja viiakse läbi intervjuusid, mais-juunis sõnastatakse kontseptsioon ning teiseks poolaastaks on kavas siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskusele anda üle lähteülesanne.



Tõhustab koostööd



Juhandi sõnul on uus lahendus vajalik, kuna teabe edastamise viisid ja praktika on üle Eesti erinevad, mistõttu võib info liikumine takerduda ja tekitada olukordi, kus oluline info jääb teistele osapooltele edastamata.



Analüüsis kaasatud osapoolteks on politsei- ja piirivalveamet, kohalike omavalitsuste lastekaitse- ja sotsiaaltöötajad, sotsiaalkindlustusameti lastekaitse üksused, ohvriabi ja teised valdkonnaga tegelevad organisatsioonid erinevates Eesti piirkondades.



”Loodetavasti arendatakse välja kiire ja operatiivne andmevahetuskeskkond, mille tulemusena väheneb bürokraatlik asjaajamine,” ütles Juhandi. ”Saare maakonna näitel on suur heameel selle üle, et arutelul osalesid mitmed sotsiaaltöö-inimesed, kellega politsei teeb igapäevast tihedat koostööd ja loodetavasti muutub koostöö edaspidi veelgi sisulisemaks ja kiiremaks.”



