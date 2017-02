Uudised

Orissaares tekitavad topised suurt elevust

Neljapäev, 02. veebruar 2017.



Autor: Ivika Laanet-Nuut Neljapäev, 02. veebruar 2017. Põlva jahiseltsi esimees Aare Veetsmann rääkimas lastele meie metsaelanikest. Foto: Ave Erikso Veel viimaseid päevi on Orissaare lasteaias Päikesekiir üleval Aare Veetsmanni näitus metsloomatopistest, mis on kujunenud ülimalt populaarseks.



Näitust on uudistamas käinud juba üle saja inimese ning täna-homme on oodatud uudistama kõik need, kes pole veel käinud.



“Meie muljed on superhead!” ütles Orissaare lasteaia Päikesekiir direktor Saida Kuusk, avaldades heameelt, et huvi näituse vastu on üllatavalt suur. “Alguses arvasime, et pisikesed lapsed kardavad, aga ei kartnud. Ja need loomad on nii elu- ja tõetruud, et kõik, kes on käinud, on ainult kiitnud,” kõneles Kuusk.



Näitust on juba vaatamas käinud Orissaare gümnaasiumi algklassid, Tornimäe kooli õpilased, täna/homme on tulemas veel Kahtla lasteaed-põhikool ning Valjala lasteaed.



Põlva karud näitusel



Põlva jahiseltsi esimehe Aare Veetsmanni väljapanekul on üles seatud paarkümmend eksponaati meie metsaelanikest. Seal on karu, hunt, ilves, rebane, jänes, metssiga, sokk, põder, hirv, tuhkur, metsnugis, kährikkoer, saarmas, mäger, kobras ning ka mõned linnud jm. Aare Veetsmann on täna ja homme ka ise siin ning jutustab põnevalt loomadest juurde.



Küsimusele, kui teadlikud on Saaremaa lapsed metsaelanikest, vastas Veetsmann, et nad on hästi siirad, targad ja sõnakuulelikud.



“Mind pani tõsiselt üllatuma, et kui päeval käisid koolilapsed oma klassiga vaatamas, siis tuli üks laps õhtul koos isaga uuesti. Ning tal oli täpselt meeles, mida päeval rääkisin, nii et see näitab, et nad on lisaks ka väga head kuulajad,” kõneles Veetsmann, kelle eesmärk on näitusega populariseerida just keskkonnateadlikkust.



“Ütleme ausalt, et ega inimesed ju ei tea, kes meie metsades elavad. Lapsed veel teavad, aga issidele-emmedele on veel rohkem koolitust vaja. Nemad teavad tunduvalt vähem,” muheles ta. Veetsmann avaldas tänu Orissaare lasteaiale väga hea suhtumise, koordineerimise ja koostöö eest.



Näituse peaorganisaator, Orissaare lasteaia hoolekogu esimees ning projekti kirjutanud Ave Erikso tundis siirast heameelt, et näitus on kogunud nii suurt populaarsust. Eilseks oli väljapanekut külastanud ligi 150 inimest ning täna-homme on veel lapsi oodata.



Loodus lastele lähemale



“Meie eesmärk oligi tuua loodust lastele lähemale,” rääkis Ave, viidates, et kui algselt oli plaanitud näitust üleval hoida viis päeva, siis suure huvi tõttu pikendati seda nädala võrra.



Näitust rahastati Keskkonnainvesteeringute Keskus SA keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programmist projekti Õppeprogramm Lasteaias – "Eestis elavad/pesitsevad metsloomad ja –linnud" raames. Projekti eesmärk on lasteaialaste loodus- ja keskkonnateadlikkuse suurendamine.

