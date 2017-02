Uudised

Annely Esko pälvis noore looduskaitsja auhinna

Neljapäev, 02. veebruar 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Neljapäev, 02. veebruar 2017. Annely Esko eestvedamisel on taastatud ka suurel hulgal Saaremaa loopealseid. FOTO: erakogu 2016. aasta nooreks looduskaitsjaks valiti Annely Esko, kes on paistnud silma märkimisväärse panusega Eesti loopealsete taastamisse.



Konkursi žürii andis esmakordselt välja ka kaks eriauhinda, mille pälvisid noor loodusteadlane Liina Remm ning kodanikuaktivist Linda-Mari Väli. Auhinnad ning nendega kaasnevad stipendiumid anti üle eile Eestimaa Looduse Fondi (ELF) 26. sünnipäeval.



Peaauhinna võitnud Annely Esko on edendanud Eesti poollooduslike koosluste taastamist alates 2009. aastast, töötades keskkonnaametis maahoolduse peaspetsialistina ning alates 2014. aastast loopealsete taastamise projekti koordinaatorina.



Taastamised saarel



Projekt “Elu alvaritele” on väga ambitsioonikas – tegu on Euroopa kõige suurema poollooduslike koosluste taastamistööga, samuti on suures mahus taastamistöid viidud läbi Saare maakonnas.



Ühtlasi on Esko aktiivselt panustanud puisniitude taastamise tähtsuse teadvustamisse. “Tunnustame Annely Eskot suure entusiasmi ja pühendumuse eest loopealsete taastamisel. Loopealsete olukord on Eestis paranemas ning selles on suur roll Annely tööl,” ütles ELF-i juhatuse aseesimees ja žürii liige Siim Kuresoo. Tänavu esitati auhinnale seitse kandidaati.



Noore looduskaitsja auhinda antakse välja alates 2005. aastast eesmärgiga toetada elujõulise ja aatelise looduskaitse püsimist Eestis läbi põlvkondade.

Auhinna pälvija valis ELF-i poolt kokku kutsutud žürii koosseisus Peep Männil, Riho Kinks, Siim Kuresoo ning Kaja ja Aleksei Lotman.



Peaauhinnaga kaasneb 700-eurone stipendium, mõlema eriauhinnaga 300-eurone stipendium. Tänavust auhinnafondi toetasid ettevõtted Estonian Nature Tours, 360 Kraadi, Natourest, Rewild ning üks eraannetaja. Kandidaate said esitada kõik soovijad. Konkursi žürii andis esmakordselt välja ka kaks eriauhinda, mille pälvisid noor loodusteadlane Liina Remm ning kodanikuaktivist Linda-Mari Väli. Auhinnad ning nendega kaasnevad stipendiumid anti üle eile Eestimaa Looduse Fondi (ELF) 26. sünnipäeval.Peaauhinna võitnud Annely Esko on edendanud Eesti poollooduslike koosluste taastamist alates 2009. aastast, töötades keskkonnaametis maahoolduse peaspetsialistina ning alates 2014. aastast loopealsete taastamise projekti koordinaatorina.Projekt “Elu alvaritele” on väga ambitsioonikas – tegu on Euroopa kõige suurema poollooduslike koosluste taastamistööga, samuti on suures mahus taastamistöid viidud läbi Saare maakonnas.Ühtlasi on Esko aktiivselt panustanud puisniitude taastamise tähtsuse teadvustamisse. “Tunnustame Annely Eskot suure entusiasmi ja pühendumuse eest loopealsete taastamisel. Loopealsete olukord on Eestis paranemas ning selles on suur roll Annely tööl,” ütles ELF-i juhatuse aseesimees ja žürii liige Siim Kuresoo. Tänavu esitati auhinnale seitse kandidaati.Noore looduskaitsja auhinda antakse välja alates 2005. aastast eesmärgiga toetada elujõulise ja aatelise looduskaitse püsimist Eestis läbi põlvkondade.Auhinna pälvija valis ELF-i poolt kokku kutsutud žürii koosseisus Peep Männil, Riho Kinks, Siim Kuresoo ning Kaja ja Aleksei Lotman.Peaauhinnaga kaasneb 700-eurone stipendium, mõlema eriauhinnaga 300-eurone stipendium. Tänavust auhinnafondi toetasid ettevõtted Estonian Nature Tours, 360 Kraadi, Natourest, Rewild ning üks eraannetaja. Kandidaate said esitada kõik soovijad.

Veel artikleid samast teemast »