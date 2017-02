Uudised

Sareta võtab kaks bussi käigust ära (1)

Neljapäev, 02. veebruar 2017.



Autor: Ahto Jakson Neljapäev, 02. veebruar 2017. Sareta juht Ivar Liiv usub, et väikefirmade kadumisel hakkab tõusma ka bussipiletite hind. FOTO: Valmar Voolaid Kuressaare-Tallinna liinil sõitev AS Sareta võtab alates 7. veebruarist käigust ära kaks bussi.



AS Sareta ei teeninda mainitud kuupäevast enam kaugbussiliine nr 468 ja 469. Maanteeameti info põhjal tunnistati liiniload kehtetuks vedaja enda taotlusel.

Jutt käib kell 5.35 Kuressaarest ja kell 14 Tallinnast väljuvast ning kell 8.10 Kuressaarest ja kell 17.20 Tallinnast väljuvast bussist.



AS Sareta juhatuse liikme Ivar Liiva sõnul on kahe linna vahelise bussiliini aeg nende firma jaoks ümber saanud. “Oleme väga kaua sellel liinil sõitnud ja vaatame asjad natuke ringi,” ütles Liiv.



Oma osa busside käigust äravõtmisel mängib ka tihe konkurents. “Väike firma ei jaksa tasuta sõita. Peab mingid sammud ette võtma. Küllap piletihinnad tõusevad, kui väiksemad firmad vahelt ära kaovad,” prognoosis Liiv.



Kahe bussi ärajätmine ei tähenda sugugi, et Sareta enam üldse Kuressaare-Tallinna liinil ei sõida. Saretal jääb alles kell 16.40 Kuressaarest ja kell 10.30 Tallinnast väljuv buss.



“Esialgu on see buss. Vaatame, mis kevade poole saama hakkab. Elu näitab. Ega me alla ei anna, pusime ikka edasi,” lubas Liiv. AS Sareta tema kinnitusel oma tegevust ei lõpeta, kuid vaatab oma tegevuse üle.



